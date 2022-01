Partorisce sull’aereo e getta neonato nel cestino del bagno, trovato vivo durante i controlli La donna inizialmente aveva negato che il bambino fosse suo ma è stata sottoposta a una visita medica che ha confermato che aveva appena partorito.

A cura di Antonio Palma

Singolare quanto assurda scoperta quella fatta dagli addetti dell’Aeroporto internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam, alle Mauritius. A bordo di un aereo appena atterrato nel principale scalo aeroportuale del Paese insulare dell’Africa orientale, è stato rinvenuto un neonato appena partorito che la madre aveva gettato nel cassonetto del bagno del velivolo. L’episodio nel giorno di Capodanno, sabato 1 gennaio 2022, a bordo di un volo di linea della locale compagnia aerea Air Mauritius. Il volo era avvenuto normalmente e il velivolo era atterrato senza particolari problemi e quindi nessuno si era accorto di nulla. La scoperta, che ha contribuito a salvare la vita del neonato, infatti è avvenuta per caso solo quando gli agenti aeroportuali hanno deciso di controllare l'aereo effettuando alcune verifiche doganali di routine.

Solo quando sono entrati nel bagno infatti gli ispettori hanno sentito dei gemiti dal cassonetto scoprendo che dentro vi era un bimbo con ancora il cordone ombelicale attaccato. Sono scattati così i soccorsi e il piccolo è stato trasportato d’urgenza in un ospedale pubblico per le cure del caso. Nel frattempo sono state avviate le indagini che in poche ore hanno porto alla scoperta della responsabile del gesto: la madre del bimbo. La donna era tra i passeggeri del volo e avrebbe partorito proprio durante il tragitto dal Madagascar alle Mauritius. La donna, fermata e interrogata dagli agenti, inizialmente aveva negato che il bambino fosse suo ma è stata sottoposta a una visita medica che ha confermato che aveva appena partorito. La donna è stata ricoverata in ospedale ma sia le che il neonato stanno bene. Si tratta di una giovane di venti anni arrivata alle Mauritius con un permesso di lavoro di due anni, ora deve rispondere di abbandono di minore.