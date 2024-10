video suggerito

Pallavolista scopre nodulo a 16 anni: medici trovano qualcosa di più spaventoso di un cancro al seno A 16 anni Addison ha scoperto di essere stata colpita da un tumore canceroso ultra raro che, se non preso in tempo, uccide quattro bambini su dieci. La giovane a distanza di tre anni ha raccontato la sua battaglia contro quel male.

A cura di Biagio Chiariello

Quando Addison Rowan si è accorta di un insolito nodulo al seno a 11 anni, i dottori l'hanno liquidato come un segno di pubertà. Ma nei cinque anni successivi, quella massa, grande inizialmente quanto un pisello, è cresciuta fino a raggiungere le dimensioni di una pallina da ping-pong. A quel punto, la giovane pallavolista ha fatto degli esami specialistici.

All'allora 16enne americana è stato assicurato che "non era un grosso problema" e che aveva meno di una possibilità su 100 che si trattasse di un cancro al seno, vista l'età e la mancanza di casi simili in famiglia. Quello che i medici hanno scoperto è stato a dir poco scioccante: Addison non era stata colpita da un cancro al seno, ma da un tumore canceroso ultra raro che, se non preso in tempo, uccide quattro bambini su dieci. Si trattava di un sarcoma alveolare delle parti molli.

Era il settembre 2021 e la studentessa liceale ha saputo della sua diagnosi dopo essere tornata a casa e aver trovato i suoi genitori in lacrime. "Ho iniziato subito a dare di matto. Mi sono bloccata. Probabilmente non ho parlato per 20 minuti. Ero così scioccata", ha detto la ragazza, oggi 19enne, a People.

Le è stato immediatamente programmato un intervento chirurgico. Quella stessa settimana, la sua squadra di pallavolo ha organizzato una partita con tutti i biglietti venduti per aiutarla e sostenerla. "È stata probabilmente la migliore partita di pallavolo che abbia mai giocato in tutta la mia vita. Stavo solo cercando di dare il massimo perché, davvero, non sapevo se sarei mai stata in grado di giocare di nuovo", ha ricordato. La squadra ha vinto.

Durante l'operazione, durata sei ore, tre giorni dopo, i medici hanno scoperto che il cancro si era diffuso al tessuto circostante il seno e attorno alle costole. I chirurghi hanno prelevato del tessuto dalla pelle della schiena per ricostruirle il seno e sono stati costretti a far collassare uno dei polmoni e a rimuovere una costola.

"Quando mi sono svegliata, avevo un dolore fortissimo. Non sapevo nemmeno che potesse esistere un dolore così forte. Ero estremamente spaventata. Continuavo letteralmente a chiedere ai miei genitori: ‘Starò bene? Ce la farò?'"

I medici sono riusciti a rimuovere ogni parte del cancro e, questo mese, la studentessa ha festeggiato il suo terzo anniversario di guarigione. "Ho scoperto di essere decisamente più forte di quanto pensassi. Ho tirato fuori la versione più forte di me stessa. Questo è ciò che mi ha aiutato a sconfiggerlo".

Addison si sta laureando in biologia e spera di studiare oncologia o patologia per "imparare di più e aiutare le persone". "Quando senti che tutto è contro di te, non lasciarti sconfiggere. Puoi spingerti oltre e cambiare il tuo futuro!", conclude.