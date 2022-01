Padre, madre e bimba scompaiono nel nulla: erano caduti con l’auto nel burrone, tutti morti La polizia statunitense ritiene che l’auto sia scivolata sul ghiaccio o sulla strada bagnata e sia precipitata dal ponte dell’autostrada nel burrone in Tennessee.

A cura di Antonio Palma

Scomparsi improvvisamente nel nulla mentre erano in viaggio con la loro auto, padre madre e bimba di 8 anni sono stati trovati senza vita dieci giorni dopo in fondo a un burrone nella stessa vettura probabilmente caduta da un cavalcavia. La terribile notizia arriva dallo stato del Tennessee, in Usa, dove la famigliola è stata rinvenuta mercoledì scorso in una zona boscosa e impervia a 35 miglia a sud di Nashville. Il 39enne Jeremy Cook, la sua compagna Johanna Manor, 28 anni, e la figlia di quest'ultima Adalicia Manor di otto anni erano stati visti l'ultima volta il 16 gennaio scorso mentre si mettevano in macchina. Da quel momento di loro non si è saputo più nulla. Nessuno li aveva più visti né sentiti fino a quando la polizia non li ha rintracciati dieci giorni dopo a circa trenta metri sotto un ponte stradale, ormai tutti morti.

L'allarme per la loro sparizione era scattato quando i parenti avevano iniziato a preoccuparsi perché non rispondevano alle chiamate. Poi i due non si sono presentati nemmeno al lavoro e la piccola Adalicia era assente da scuola e si è capito che era successo qualcosa di grave. Solo il 23 gennaio però sono stati considerati come dispersi e mercoledì la polizia ha trovato la loro auto sotto un ponte dell'autostrada I-840. Per giorni però nessuno ha saputo che fine avessero fatto fino a quando gli investigatori hanno rilevato un traccia del cellulare di uno dei due adulti che li ha portati in fondo al burrone. La vettura era finita tra la vegetazione alta, non visibile dall'alto. "Sono stato qui proprio ieri e non l'ho vista, non si poteva vedere", ha rivelato ai media locali un residente che vive nelle vicinanze.

Ai soccorritori non è rimasto che recuperare i corpi senza vita di Johanna, Adalicia e Jeremy e i rottami dell'auto di famiglia. La polizia ritiene che l'auto sia scivolata sul ghiaccio o sulla strada bagnata e sia precipitata dal ponte nel burrone. "Sono finiti su una zona di ghiaccio che li ha fatti scivolare e precipitare per trenta metri nel bosco sottostante" ha spiegato la sorella di Johanna.