in foto: Immagine di archivio

Orrore in una casa di riposo per anziani in Francia dove una anziana ospite della struttura è stata brutalmente violentata da un fisioterapista che era stato incaricato di aiutarla. I fatti si sono consumati all'interno di un centro per anziani non autosufficienti a Châteauneuf-les-Martigues, comune francese della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, a una trentina di chilometri da Marsiglia, dove la polizia ha arrestato l'uomo, un 49enne incensurato e del tutto insospettabile. Secondo l'accusa il fisioterapista avrebbe approfittano del suo ruolo e della mancata capacità di intendere della donna per mettere in atto il suo intento. Deve ora rispondere della pesante accusa di stupro nei confronti di una persona vulnerabile visto che la vittima offre anche di Alzheimer.

Come raccontata il quotidiano locale La Provence, i fatti si sarebbero consumati alla fine di settembre, il 49enne infatti è stato arrestato dalla polizia martedì scorso. A incastrare l'uomo una registrazione audio effettuata con un apparecchio installato nella stanza della vittima dagli stessi gestori della struttura dopo alcune segnalazioni. A lanciare l'allarme infatti erano stati altri operatori socio sanitari della casa di riposo che si erano insospettiti per alcuni atteggiamenti del 49enne. L'audio ha confermato i sospetti e così è scattata la denuncia alla polizia che ha arrestato l'uomo finito poi in carcere per ordine del giudice che ha convalidato il fermo.

Sul caso le indagini però proseguono, l'ufficio del procuratore di Aix-en-Provence vuole fare luce sui fatti e assicurarsi che altri ospiti della casa di riposo non siano stati vittime degli stessi abusi della 95enne. "Nonostante tutte le misure precauzionali che possono essere prese, nessuna struttura è immune da simili episodi, le azioni di questa persone sono state smascherate proprio grazie alla vigilanza dei nostri operatori sanitari", ha dichiarato la direzione della casa di riposo.