Ordina focaccia ma dentro trova pelle di serpente, chiuso ristorante indiano

A cura di Antonio Palma

Era ora di pranzo e aveva fame così aveva cercato un piccolo locale ordinando una comune focaccia locale da consumare sul posto ma con grande sorpresa all’interno vi ha trovato qualcosa di duro e non masticabile, era pelle di serpente, è la sgradita esperienza culinaria capitata a una donna indiana in un ristorante nello stato meridionale del Kerala, ora chiuso dalle autorità locali. Come raccontano i giornali locali, la donna era in compagnia della figlia e aveva comprato due pezzi di focaccia e un po' di salsa da mangiare a pranzo giovedì pomeriggio mentre si trovava nella capitale dello stato Thiruvananthapuram.

La donna ha raccontato di aver scoperto la pelle di serpente nella carta usata per avvolgere una tipica focaccia della zona comprata da un ristorante di un hotel nella zona di Nedumangadu. La figlia non ha avuto problemi ma quando la madre ha iniziato a mangiare ha scoperto tra carta e focaccia vi era anche la pelle di serpente. La dona si è subito rivolta alle autorità locali che hanno ispezionato il locale e lo hanno fatto chiudere per mancanza di igiene. “Abbiamo ispezionato immediatamente l'hotel. Era in pessime condizioni ed è stato notificato un avviso di chiusura immediato" hanno spiegato le autorità indiane.

"Dalle nostre indagini preliminari riteniamo che la pelle del serpente morto fosse nel giornale usato per avvolgere il cibo", hanno aggiunto gli ispettori spiegando che la focaccia è stata posta su carta trasparente e avvolta poi con carta di giornale. La pelle lunga mezzo dito poi è entrata in contatto con la focaccia sottostante.