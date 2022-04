Ora anche i cinesi rifiutano il petrolio russo, malgrado gli sconti La Cina pare non voler approfittare del petrolio russo nonostante i costi ridotti. La scelta pare dettata anche dai rischi su trasporto e pagamenti dopo le sanzioni a Mosca per la guerra in Ucraina.

A cura di Antonio Palma

Nonostante le sanzioni occidentali contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina abbiano spinto Mosca a cercare nuovi mercati di sbocco per le sue materie prime, per il momento la Cina pare non voler approfittare del petrolio russo nonostante i prezzi scontati e i costi ridotti. A rivelarlo alcune fonti interne alle maggiori aziende petrolifere di Pechino che hanno parlato dietro anonimato a Reuters. Secondo le loro rivelazioni, i colossi cinesi del petrolio starebbero onorando i contratti in essere con la Russia ma avrebbero deciso di non stipulare nuovi accordi per ulteriori acquisti. Sia la società statale Sinopec, sia la China National Offshore Oil Corporation, sia PetroChina si sarebbero tenute in disparte nella contrattazione di nuovi carichi di petrolio russo per il mese di maggio.

Sulla scelta pesano ovviamente le decisioni del governo centrale di Pechino che controlla le società petrolifere del Paese anche se sui motivi reali di questa scelta c’è molta più indecisione. Secondo le stesse fonti, le aziende statali cinesi avrebbero ricevuto un avviso da parte di Pechino a non esporsi troppo e quindi a non comparire come aperte sostenitrici di Mosca in un momento così delicato con Washington che ha bandito il petrolio russo e l'Unione Europea che ha sanzionato il principale esportatore russo Rosneft. Una scelta politica dunque anche se la Cina si è rifiutata di condannare apertamente la guerra della Russia all’Ucraina e al contrario ha condannato apertamente le sanzioni occidentali all’economia russa da cui si guarda bene dall'imporre.

Del resto i due Paesi da tempo hanno stretto legami economici importanti tanto che la Cina ora è il primo acquirente del greggio russo e la Russia è stata il secondo fornitore di petrolio di Pechino. Secondo gli analisti, in effetti sulla decisione pesano anche i rischi che la guerra inevitabilmente comporta come la garanzia del trasporto e gli intoppi sui pagamenti. Molte raffinerie infatti temono conseguenze dalle sanzioni internazionali e altre sono state costrette a trovare metodi di pagamento alternativi per il petrolio russo. I russi si sono offerti anche di accettare pagamenti in Yuan e su questa strada si stano muovendo ora molte raffinerie indipendenti cinesi.