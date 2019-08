Almeno otto morti e dieci feriti, questo è il tragico bilancio dell'incendio divampato nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto in albergo di Odessa, in Ucraina. A darne notizia le autorità ucraine intervenute all'una e trenta ora italiana per spegnere l'incendio che aveva ormai avvolto gran parte della struttura. Sul posto sessantacinque vigili del fuoco con tredici automezzi che hanno domato le fiamme in tre ore. Un'inchiesta è stata aperta per stabilire le origini del rogo.

Gli ospiti dell'hotel, compreso il personale in servizio a quell'ora, erano circa centocinquanta, secondo quanto riporta l'agenzia Tass nell'albergo Tokyo Star le fiamme si sono sviluppate inizialmente al secondo piano.