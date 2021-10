Multato perché la telecamera fotografa scritta sulla maglia di una donna che somiglia alla sua targa L’errore in Inghilterra dove nessuno aveva guardato la foto che era stata generata al computer. Nelle prove fotografiche fornite con la sanzione, infatti, non c’era alcuna auto ma solo una donna di passaggio a piedi lungo una corsia riservata agli autobus la cui scritta sulla maglia è stata scambiata per una targa.

A cura di Antonio Palma

Multato perché la telecamera puntata su una corsia riservata agli autobus aveva fotografato la scritta sulla maglia di una donna che somigliava alla targa della sua auto. Protagonista del singolare errore Davjd Knight, un 54enne britannico del Surrey, nell'Inghilterra sud-orientale, che fortunatamente alla fine è riuscito a dimostrare la sua estraneità ai fatti e a farsi annullare il verbale. Quando l'uomo si è visto recapitare a casa una multa stradale proveniente da una zona in cui non era mai stato con l'auto ha capito subito che si trattava di un errore ma quando, insieme alla moglie Paula, ha guardato bene le prove fotografiche fornite a corredo della sanzione non credeva ai suoi occhi: in quegli scatti non c'era alcuna auto ma solo una donna di passaggio a piedi lungo una corsia riservata agli autobus.

Inizialmente l'uomo non capiva cosa lui avesse a che fare con quella foto di quella donna a piedi tra le strade di Bath, cittadina termale situata nella campagna del sud-ovest dell'Inghilterra. Poi guardando meglio lo scatto ha capito che tutto era stato causato da un grosso equivoco. La telecamera aveva fotografato una scritta sulla maglietta della donna scambiandola per una targa di auto e per sfortuna quella scritta somigliava tanto alla targa dell'uomo a cui poi è stata destinata la multa. La donna che camminava lungo la corsia dei bus infatti indossava una maglietta con la parola "knitter" stampata sul davanti mentre la targa del veicolo è "KN19TER".

Al cinquantaquattrenne non è rimasto altro da fare che rivolgersi alle autorità locali che però hanno subito ammesso l'errore e cancellato immediatamente la multa, che da 60 sterline iniziali era già levitata a 90 sterline perché non era stata pagata entro 30 giorni. "Ovviamente nessuno aveva guardato la foto che era stata generata al computer. Ci abbiamo riso molto. Non avrei mai pagato per una donna che camminava in una corsia degli autobus con una maglietta divertente addosso!” ha dichiarato l'uomo.