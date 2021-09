Morta Charlotte Johnson Wahl, la madre di Boris Johnson deceduta a 79 anni Lutto per il primo ministrto britannico Boris Johnson: la mamma Charlotte Johnson Wahl è deceduta nelle scorse ore all’età di 79 anni. parlando della madre Johnson aveva affermato che era “l’autorità suprema” in famiglia e che gli aveva insegnato a dare “la stessa importanza, la stessa dignità, l’uguale valore di ogni essere umano sul pianeta”.

A cura di Antonio Palma

Grave lutto per il premier britannico Boris Johnson: la mamma Charlotte Johnson Wahl è deceduta nelle scorse ore all'età di 79 anni. A darne l'annuncio una nota pubblicata sui quotidiani locali che non chiarisce la causa di morte. Il necrologio spiega che la 79enne è morta "improvvisamente e pacificamente" al St Mary's Hospital, nella zona ovest di Londra. La notizia ovviamente ha trovato risalto ne mondo anglosassone dove tutti i principali leader politici hanno espresso lee condoglianze al primo ministro britannico per la grave perdita della madre.

La signora Johnson Wahl, Nata nel 1942 era la figlia dell'avvocato Sir James Fawcett che è stato presidente della Commissione europea per i diritti umani negli anni '70. Aveva sposato Stanley Johnson, padre del Premier Boris, nel 1963 prima di completare la sua laurea all'Università di Oxford come prima studentessa sposata del suo college. La coppia ha avuto quattro figli: Boris, la giornalista Rachel, l'ex ministro Jo e l'ambientalista Leo prima di divorziare nel 1979. Il figlio del primo ministro Wilfred, nato nell'aprile 2020, era il suo tredicesimo nipote.

Nel 1988 aveva sposato il professore americano Nicholas Wahl e si era trasferita a New York, dove ha iniziato a dipingere paesaggi urbani ma facendosi anche un nome come ritrattista. Tornata a Londra nel 1996 dopo la morte del secondo marito, le era stato diagnosticato il morbo di Parkinson, ma ha continuato a dipingere, tenendosi in equilibrio con un deambulatore mentre lavorava. Il primo ministro aveva descritto sua madre come "l'autorità suprema" in famiglia. Alla sua prima conferenza del partito conservatore nel 2019, Johnson ha affermato che sua madre gli aveva insegnato a dare "la stessa importanza, la stessa dignità, l'uguale valore di ogni essere umano sul pianeta".