Doveva essere uno scherzo organizzato sui social, un Pesce d’Aprile in tempo di restrizioni covid ma il richiamo a partecipare a un mega rave con dj e musica dal vivo lanciato su Facebook ha chiamato a raccolta migliaia di giovani e ha avuto come risultato un raduno incontrollato che ha costretto la polizia locale a intervenire in forze con cariche e idranti per disperdere la folla. È accaduto oggi in Belgio dove migliaia di persone, complice la bella giornata primaverile, si sono dati appuntamento al Bois de la Cambre di Bruxelles, uno dei più popolari parchi pubblici della capitale del Belgio.

L' evento fittizio, nato su Facebook e denominato “LA BOUM”, aveva dato appuntamento alle 18 ma già dal primo pomeriggio il parco si è affollato di persone con enormi assembramenti di giovani fino a che alle 17 la polizia non ha deciso di intervenire, prima invitando i presenti ad allontanarsi e poi disperdendoli con la forza. "La gente ha bisogno di prendere una boccata d'aria fresca, ma non possiamo tollerare simili incontri nel Bois de la Cambre dopo aver fatto uri sforzi compiuti per combattere questo virus", ha tuonato il portavoce della polizia di Bruxelles-Ixelles Ilse Van de Keere, aggiungendo: "Quindi abbiamo evacuato il parco. Chi non obbedisce agli ordini della polizia rischia l'arresto e il processo".

Gli agenti di polizia a piedi e a cavallo sono stati mobilitati in forze per disperdere una folla stimata in almeno 5mila persone, quasi tutti giovanissimi tra cui molti senza mascherine. Molti son scappati alla vista degli agenti ma altri hanno iniziato a resistere con lancio di bottiglie e altri oggetti tanto che la polizia ha usato anche idranti e ha effettuato diversi fermi. Almeno tre agenti e diversi manifestanti sono rimasti feriti ma nessuno in maniera grave. Secondo i media locali, diverse bottiglie di vetro sono state lanciate contro la polizia e uno dei feriti è stato portato in ospedale. Nel paese è obbligatorio indossare la maschera anche all'aperto e non sono consentiti raduni di più di 4 persone per le misure anti-Covid. Il Belgio è stato duramente colpito dal coronavirus con 872mila casi e quasi 23mila morti da inizio pandemia.