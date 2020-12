Doveva essere una giornata di allegria da passare tutti insieme in famiglia ma in un attimo il giorno di Natale si è trasformato in tragedia per Sharon Anne Daly-O'Dwyer, una 51ene britannica morta tragicamente dopo essere caduta dal balcone di casa sua a Shepherd's Bush, a ovest di Londra, il 25 dicembre. La tragedia si è consumata poco dopo l'apertura dei regali mentre la donna era a fumare un sigaretta sul balcone di casa sua. Drammatica la scena che si è presentata avanti agli oggi dei due figli che poco prima stavano festeggiando il Natale con lei.

I due ragazzi, Taylor e Drew Daly, hanno sentito un forte colpo e pensavano che la madre fosse caduta sul balcone urtando qualcosa e si sono precipitati fuori per controllare ma mai si sarebbero aspettati di vedere la madre a terra giù dal balcone. Inutili per lei i successivi soccorsi medici allertati dei due ragazzi. I sanitari hanno provato a rianimarla a lungo ma alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto.

"Ha detto che sarebbe tornata subito per preparare da mangiare, che avrebbe solo fumato una sigaretta. io e mio fratello eravamo rimasti da soli da appena due minuti quando abbiamo sentito un botto" ha raccontato la figlia della donna. "Sono corsa giù per cercare di aiutarla, ma era abbastanza ovvio che fosse morta, non respirava e aveva gli occhi aperti" ha raccontato la figlia 22enne al Mirror, rivelando lo straziante addio: "Le ho tenuto la mano quando hanno interrotto la rianimazione e ho chiuso gli occhi quando hanno detto che non potevano più fare nulla per lei. Le ho dato un bacio e le ho detto ti voglio bene".