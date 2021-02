Ognuno nel suo letto d'ospedale ma affiancati per toccarsi e scambiarsi per l'ultima volta un saluto dopo settanta anni di matrimonio e poco prima del loro decesso avvenuto nella stessa struttura ospedaliera a soli tre giorni di distanza l'uno dall'altro per complicanze dovute alla covid. È la straziante immagine dei coniugi Margaret e Derek Firth, entrambi 91 anni, morti la scorsa settimana al Trafford General Hospital, nella Greater Manchester, in Inghilterra. I due coniugi, che vivevano a Partington, erano stati ricoverati in due momenti diversi per diversi problemi di salute ed erano quindi stati separata dopo aver vissuto quasi l'intera esistenza insieme. Per questo quando hanno chiesto di potersi vedere i sanitari li hanno accontentati facendoli felici ma nessuno sapeva che quello sarebbe stato il loro ultimo incontro.

I due infatti pochi giorni dopo sono risultati positivi al coronavirus e quindi trasferiti in reparti protetti, poi si sono aggravati e sono morti. Il primo ad andarsene è stato Derek il 31 gennaio poi è toccato a Margaret morta tre giorni dopo. A diffondere la loro foto è stata la figlia Barbara che ha voluto così rendere omaggio allo "straordinario" personale del servizio sanitario britannico che ha anche permesso ai due di vedersi prima della loro morte. "Da quel momento lei che era più grave sembrava migliorare, sembrava avesse avuto una spinta", ha raccontato la donna al Daily Mail, rivelando: "È stato un momento piuttosto triste, ma è stato davvero bello che fossero lì insieme".

I due anziani si erano conosciuti da adolescenti e si erano poi sposati giovanissimi nel maggio 1950. L'anno scorso avevano festeggiato il loro settantesimo anniversario di matrimonio. Dalla loro storia d'amore sono nati cinque figli, poi hanno avuto 11 nipoti e quattro pronipoti. Avevano vissuto a Partington per la maggior parte della loro vita, sempre insieme e ora insieme i son andati via per sempre.