Lo fermano per la prima volta dopo 70 anni di guida e scoprono che non ha mai avuto la patente Fermato perché senza assicurazione, l’ottantenne ha raccontato ai poliziotti inglesi di aver guidato senza patente né assicurazione da quando aveva 12 anni.

A cura di Antonio Palma

Per oltre settanta anni si è messo al volante e ha guidato tra le strade cittadine ma senza mai aver conseguito la patente di guida né tantomeno sottoscritto una assicurazione. L'incredibile storia arriva da Bulwell , cittadina inglese a nord-ovest di Nottingham , dove per decenni nessuno si è accorto dell'uomo nessuna patente fino a quando alcuni giorni fa la polizia non ha fermato il pensionato portando a galla la sua vicenda. Tutto è iniziato come un normale controllo stradale quando gli agenti hanno fermato una Mini blu nei pressi di un supermercato con al volante un anziano signore che si è rivelato essere un ultra ottantenne senza patente né assicurazione. Alla richiesta di spiegazioni dei poliziotti, l'uomo ha così raccontato di essere nato nel 1938 e di aver guidato senza patente né assicurazione da quando aveva 12 anni.

L'ottantatreenne, davanti alla sorpresa degli agenti, ha spiegato di non aver mai nemmeno tentato un esame per la patente di guida, assicurando però di non aveva mai avuto un incidente né tantomeno causato lesioni a qualcuno. L'uomo ha spiegato si essersi spostato solo in città e di non aver mai subito alcun controllo in tutti questi anni il che gli ha permesso di poter continuare a guidare indisturbato. Probabilmente lo avrebbe fatto ancora se non fosse incappato in un telecamera della polizia che ha segnalato la sua vettura come non assicurata, facendo scattare il controllo.

Gli agenti della squadra di City North Operation Reacher erano in pattugliamento a Bulwell, intorno alle 16:05 del 26 gennaio, quando hanno fermato un uomo alla guida di una Mini One vicino a il negozio Tesco. L'automobilista è stato fermato perché il veicolo non era assicurato. Non riusciamo a credere a quello che è successo dopo, poiché l'autista, che è nato nel 1938, ha ammesso di aver guidato senza patente e senza assicurazione da quando aveva 12 anni " ha spiegato la polizia locale in un nota spiegando però che con l'aumento di telecamere una cosa del genere oggi non è più possibile perché anche durante i piccoli viaggi in città è possibile essere individuati se si è senza assicurazione. Il pensionato è stato denunciato per infrazione al codice stradale e sarà perseguito per guida senza patente e guida senza assicurazione. Il mezzo è stato sequestrato.