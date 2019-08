Continua in Spagna l'allarme listeria legato al consumo di "carne mechada". Fernando Simón, direttore del Centro di coordinamento di allerta ed emergenze sanitarie, ha fatto sapere che potrebbe esserci il primo contagio fuori dai confini nazionali. Si tratterebbe di un turista inglese, che potrebbe essersi infettato durante la sua permanenza in Andalusia, precisamente a Siviglia, avvenuto a metà del mese di agosto, per poi spostarsi in Francia dove gli è stata diagnosticata l'infezione. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, l'uomo sarebbe stato ricoverato diversi giorni prima di tornare in patria. Si aspettano i risultati di ulteriori accertamenti per confermare o meno il caso, per cui al momento il condizionale è d'obbligo. Tuttavia, una buona notizia c'è: pare, infatti, che il tasso di crescita dei contagi sia di molto diminuito negli ultimi giorni. In totale, i casi sospetti sono più di 200, e due i morti, una donna novantenne e un uomo di 72 anni, entrambi con gravi patologie pregresse.

Listeria, in Spagna sospetti contagi su 34 donne incinte: indagini su 2 aborti

Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute di Madrid, la maggior parte dei ricoveri per casi di listeria si è verificato in Andalusia, per un totale di 108 pazienti, tra cui figurano 34 donne in gravidanza e 4 soggetti in terapia intensiva. Sotto inchiesta, ha rivelato il dottor José Miguel Cisneros, come riferisce El Pais, sarebbero anche due aborti, tra cui quello di una donna incinta ricoverata all'ospedale Virgen de la Macarena di Siviglia, avvenuto a causa dell'infezione, mentre l'altro è ancora in fase di studio. Intanto, analisi effettuate all'interno della fabbrica dove è prodotta la carne incriminata, La Mechá, hanno confermato la presenza del batterio all'interno della struttura, in particolare sul carrello del forno, ma ora si dovrà capire di chi è la responsabilità di una epidemia che per la quale è stata dichiarata allerta mondiale, di concerto con le autorità europee e l’Organizzazione mondiale della sanità.

Sintomi e diagnosi della listeriosi: i consigli della Farnesina

Si ricordi che la listeriosi è una malattia causata dal batterio della listeria monocytogenes, che può essere presente in molti alimenti crudi, dal momento che abita comunemente nell’acqua e nel terreno, e può contaminare facilmente verdure e animali selvatici, bestiame, pesci e crostacei. Tra i sintomi, ci sono nausea, vomito e diarrea, a quelli più gravi e simili ai disturbi neurologici come meningite o encefalite e potenzialmente letali che comprendono forti mal di testa, febbre, dolori muscolari e torcicollo rigido. Può avere effetti letali soprattutto su soggetti a rischio, perché deboli o affetti da pregresse patologie, ma non dovrebbe avere grosse conseguenze sui soggetti sani, nei quali si manifesta spesso come una intossicazione alimentare. La Farnesina, dato l'elevato numero di italiani in vacanza in Spagna durante il mese di agosto, aveva consigliato nei giorni scorsi, tramite una nota sul proprio sito internet, di "evitare il consumo del prodotto in questione e di applicare le norme di igiene previste per tutte le tossinfezioni alimentari: cottura completa dei cibi, lavaggio scrupoloso delle verdure prima dell’uso, separazione delle carni crude dalle verdure e dai cibi cotti e pronti al consumo. Qualora, durante o a seguito di un viaggio in Spagna, si manifestassero per più giorni i sintomi dell’infezione si raccomanda di rivolgersi ad una struttura medica e di richiedere la diagnosi di listeria attraverso le analisi del sangue".