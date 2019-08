Centonovanta milioni di compresse di iodio anti-radiazioni sono state ordinate a un produttore austriaco dall’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni. A renderlo noto è stata l’emittente Wdr, secondo cui le pillole verrebbero distribuite alla popolazione in caso di disastro nucleare. La Germania, che ha optato per la sospensione graduale della produzione di energia nucleare dopo l’incidente di Fukushima nel 2011 prevedendo la chiusura definitiva delle centrali entro i prossimi tre anni, ha pensato quindi di mettersi al riparo anche nei confronti di eventuali radiazioni provenienti da altri paesi. Un’operazione costata intorno agli 8,4 milioni di euro.

Le confezioni ordinate sono 50 milioni e si tratta del più grande ordinativo mai ricevuto dal gruppo farmaceutico austriaco Gerot Lannach. Lo stesso Ufficio federale tedesco per la protezioni dalle radiazioni ha confermato che si tratta di un acquisto a titolo precauzionale e che non c'è nessun allarme imminente in vista. L’istituto afferma di aver seguito le indicazioni della Commissione per la protezione dalle radiazioni che ha elaborato una nuova strategia di prevenzione dopo il disastro di Fukushima.

Stando alle indicazioni il raggio di influenza degli agenti radioattivi sarebbe molto più esteso di quanto finora si supponeva. Le compresse agiscono saturando la tiroide di iodio “buono” e impedendo che si accumuli nella ghiandola quello radioattivo, in grado di causare tumori. Si tratta quindi dell’unico farmaco utile in caso di disastri atomici. Recentemente anche nelle città del nord della Russia è stata fatta incetta di questo medicinale, in seguito all’incidente nucleare alla base militare di Nynoksa dello scorso 8 agosto.