La Corea del Nord non si ferma, lancia nuovo missile balistico e si prepara a nuovi test nucleari

A cura di Antonio Palma

La Corea del Nord non si ferma e nelle scorse ore ha testato un nuovo missile balistico per "migliorare l'efficienza operativa delle armi atomiche" come hanno annunciato in grande stile i media statali del Paese nel giorno di Pasqua. Secondo la stampa di regime, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha osservato il test della nuova arma tattica guidata in prima persona. Nelle intenzioni di Pyongyang, il missile dovrebbe aumentare la potenza di fuoco a lungo raggio del paese e migliorare "l'efficienza operativa delle armi nucleari tattiche della Repubblica Popolare Democratica di Corea". "L'arma guidata di tipo tattico" è "di grande significato, in quanto migliora in modo drastico la capacità di fuoco delle unità di artiglieria a lungo raggio di prima linea e accresce l'efficienza operativa delle armi nucleari tattiche" riporta l'agenzia di stampa Kcna.

Kim, prosegue l'agenzia, "ha dato importanti istruzioni per un ulteriore rafforzamento della capacità' di difesa e delle forze di combattimento nucleari del Paese". I media locali non riportano però la data specifica in cui sono stati effettuati i test né ulteriori dati su dove sia stato sparato il missile per il test. Molto probabilmente però l'arma sarebbe un nuovo missile balistico guidato destinato a trasportare testate nucleari tattiche. Un missile che rappresenta un nuovo decisivo passo della Corea del Nord verso la piena capacità di disporre di grandi missili dotati di armi nucleari con possibilità di colpire ovunque. Giù il test di marzo aveva messo fine alla moratoria autoimposta sulle armi a lungo raggio e nucleari facendo temere una nuova escalation agli armamenti nell'area asiatica.

Secondo l'esercito sudcoreano, la Corea del Nord ha sparato due missili al largo della sua costa orientale verso il mare sabato con una velocità massima inferiore a Mach 4. I proiettili, lanciati dalla regione di Hamhung intorno alle 18:00, hanno volato per 110 km (68 miglia) a un'altitudine massima di 25 km, hanno affermato i capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud. Funzionari e analisti affermano che la Corea del Nord potrebbe effettuare il suo settimo test nucleare nelle prossime settimane. Le immagini satellitari hanno mostrato segni di nuova attività in un tunnel presso il sito di test nucleari di Punggye-ri, che la Corea del Nord ha affermato essere stato demolito nel 2018 in vista del primo vertice Trump-Kim. La Corea del Nord ha testato armi nucleari sei volte dal 2006 e ha propagandato il successo della sua ultima e più potente bomba nel 2017. Con un nuovo test nucleare, gli esperti affermano che Pyongyang cercherà di miniaturizzare le testate nucleari da montare sui suoi missili balistici intercontinentali .