Le caramelle gommose più famose del mondo faticano a raggiungere i supermercati e la colpa è dei trasporti. L'allarme arriva dal colosso dolciario tedesco Haribo che ha fatto sapere di avere grosse difficoltà nel consegnare i suoi dolci ai negozi nel Regno Unito a causa della carenza di camionisti.

Brexit e pandemia le cause della crisi dell'industria dei tasporti

Il problema non riguarda solo la nota azienda dolciaria ma anche numerosi grossi altri gruppi che stanno risentendo della crisi che sta affrontando l'industria dei trasporti: due le cause principali secondo gli esperti che riguardano la pandemia e la Brexit. La RHA, Road Haulage Association, ha scritto al primo ministro Boris Johnson spiegando che molti conducenti sono tornati nel loro paese di origine durante i lunghi periodi di blocco e di conseguenza dei viaggi limitati. Allo stesso modo a causa della Brexit in molti hanno perso i propri diritti e temono per il loro futuro: la maggior parte dei camionisti infatti proviene da paesi come Bulgaria e Romania.

Secondo la RHA, attualmente vi è una carenza di circa 60.000 conducenti nel Regno Unito e si stima che l'anno scorso non siano stati effettuati circa 30.000 test di guida di mezzi pesanti a causa della pandemia di Covid. Cosa che ridotto notevolmente la possibilità di nuove assunzioni. Davanti a un problema che rischia di danneggiare fortemente l'approvvigionamento di numerose catene, il governo ha risposto spiegando di aver preso provvedimenti, aumentando la capacità di test di guida dei mezzi pesanti e finanziando l'apprendistato per le nuove assunzioni.