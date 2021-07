La cagnolina Gertie scompare nel nulla, ritrovata dopo 5 giorni bloccata dietro un muro di casa Come raccontano dal dipartimento dei vigili del fuoco di Cincinnati, è molto probabile che la cagnolina Gertie sia caduta dall’alto in una fessura e sia rimasta intrappolata tra nell’intercapedine tra le due pareti senza più riuscire a risalire. I pompieri hanno fatto un buco nel muro e sono riusciti a estrarla sana e salva.

A cura di Antonio Palma

Brutta avventura ma lieto fine per una cagnolina statunitense rimasta bloccata dietro un muro di casa inaccessibile dopo essere caduta accidentalmente in una intercapedine mentre girovagava da sola nella proprietà, senza che nessuno se ne accorgesse. L’episodio si è consumato lo scorso fine settimana in un‘abitazione nei sobborghi di Cincinnati, capoluogo della contea di Hamilton, nello Stato dell'Ohio, dove infine sono intervenuti i vigili del fuoco mettendo in salvo Gertie, questo il nomine dell’amica a quattro zampe del proprietario dell’abitazione .

Gli stessi padroni dell’immobile e del cane pensavano ormai di averla persa quando un vicino di casa li ha messi in allarme domenica scorsa. La cagnolina Gertie infatti era scomparsa da quasi una settimana quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata di emergenza. L’animale era scomparso misteriosamente e col passare dei giorni tutti credevano si fosse smarrito o addirittura che fosse morto ma poi qualcuno ha udito un flebile lamento provenire da dietro un muro di un capanno attrezzi e ha iniziato a sperare. Richiamate dalle urla dei padroni la cagnolina ha abbaiato e così è partita l’operazione di salvataggio. I pompieri accorsi sul posto hanno fatto un buco nel muro delle dimensioni sufficienti e con tutta la cautela del caso in modo da non ferire il cane, riuscendo infine ad estrarre sana e salva la cagnolina. Come raccontano dal dipartimento dei vigili del fuoco di Cincinnati, è molto probabile che Gertie sia caduta dall’alto in una fessura e sia rimasta intrappolata tra le due pareti senza più riuscire a risalire.