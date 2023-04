Jean-Marie Le Pen ricoverato nella notte dopo un malore, la figlia Marine: “Sta bene” Jean-Marie Le Pen è stato ricoverato nella notte dopo un malore. “Mio padre si avvia gloriosamente ai suoi 94 anni, questo ogni tanto comporta dei periodi in ospedale, ma sta bene”, ha detto la figlia Marine.

A cura di Annalisa Girardi

Jean-Marie Le Pen, politico francese e fondatore del Front National, è stato ricoverato nella notte dopo un malore di origine cardiaca. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Parisien, per l'ex deputato francese ed europarlamentare, di 94 anni, si tratterebbe di una situazione grave. La figlia Marine, alla guida della formazione di estrema destra che negli anni ha cambiato nome in Rassemblement National, ha però fatto sapere di aver ricevuto questa mattina "notizie rassicuranti" dall'ospedale.

"Mio padre si avvia gloriosamente ai suoi 94 anni, questo ogni tanto comporta dei periodi in ospedale per mettere a punto delle cose – ha detto Marine Le Pen a Rtl – Ma sta bene, ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati per la sua salute".

La leder del Rassemblement National ha detto di non essere ancora andata a trovare il padre, con cui ha avuto rapporti difficili in passato a causa di divergenze politiche. "Non sono ancora andata da lui, ma lo vedrò presto. L'informazione essenziale è che sta bene", ha detto.

Fonti vicine all'ex leader dell'estrema destra francese raccontano che sarebbe stabile e cosciente, ma piuttosto debilitato. La moglie e altri familiari si sarebbero già recati al suo capezzale. Le Pen era già stato ricoverato all'inizio del 2022 per un leggero ictus, ma da allora non aveva più avito gravi problemi di salute.

Jean-Marie Le Pen è stato candidato per ben cinque volte alle elezioni presidenziali francesi, ma non ha mai trionfato. È stato deputato europeo fino al 2019. Alcuni anni prima, nel 2015, è stato espulso dal partito che lui stesso aveva fondato, di estrema destra, per posizioni troppo distanti con i vertici (tra cui anche la figlia Marine) che nel frattempo lo avevano sostituito.