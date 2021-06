Era intervenuto con la sua squadra di vigili del fuoco dopo una chiamata di emergenza per un incidente stradale grave ma quando è arrivato sul posto ha scoperto con orrore che una delle auto coinvolte era quella del fidanzato della figlia e dentro vi era proprio la 21enne ormai senza vita. Una scena straziante per il pompiere britannico Adrian Smith che in quegli attimi ha vissuto il peggior incubo di ogni genitore. La tragedia si è consumata domenica scorsa quando il pompiere di 47 anni è stato chiamato a intervenire per un incidente fra tre veicoli che aveva generato anche un incendio. Quando Adrian è arrivato sul posto però ha subito capito che quella ribaltata in curva era l'auto del ragazzo della figlia Ella. Poco dopo la terribile scoperta che la ragazza, un'infermiera tirocinante, era morta tra i rottami della vettura.

Ella aveva salutato i suoi genitori poche ore prima dell'incidente. Era andata col fidanzato al mare alla località balneare di Broadhaven, nel Pembrokeshire. Doveva tornare a casa sua nella vicina Camrose domenica sera quando suo padre era di turno con la sua squadra dei vigili del fuoco. Durante il tragitto di ritorno il drammatico schianto. Un tragico destino ha voluto che tra i soccorritori ci fosse anche il padre. "Non si può immaginare come deve sentirsi Adrian. È il peggior incubo di ogni soccorritore scoprire che tuo figlio è una vittima" ha raccontato ai giornali locali un collega del 47enne.

"Siamo assolutamente devastati per aver perso la nostra amata Ella. Era una figlia, sorella e nipote amata e premurosa" ha dichiarato la famiglia della ragazza. La polizia ha detto che Ella è morta sul colpo in quella strada di campagna a Haverfordwest mentre altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Sula dinamica c'è ancora incertezza e la stessa polizia ha fatto appello ad altri conducenti di consegnare loro eventuali riprese video dell'orribile incidente fatte con dash cam a bordo.