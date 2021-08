Insegnante conosce uomo online ma al primo appuntamento lo uccide, lo fa a pezzi e lo mangia Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo sotto processo a Berlino avrebbe incontrato la sua vittima, un meccanico di 43 anni, su un sito di incontri online poche ore prima dell’omicidio avvenuto nel settembre dello scorso anno. Vittima e carnefice si sarebbero dati appuntamento a casa dell’insegnante dove è avvenuto il delitto.

A cura di Antonio Palma

Avrebbe ucciso, fatto a pezzi e poi mangiato i resti di un uomo da poco conosciuto online con il quale si era dato appuntamento per una serata insieme, queste le pesantissime accuse di cui deve rispondere in tribunale un insegnante tedesco di 41 anni, Stefan R., ora a processo a Berlino per omicidio. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l'uomo sotto processo avrebbe incontrato la sua vittima, un meccanico di 43 anni, Stefan T, su un sito di incontri online poche ore prima dell'omicidio avvenuto nel settembre dello scorso anno.

Vittima e carnefice si sarebbero dati appuntamento a casa dell’insegnante ma qui sarebbe scattata la furia omicida dell’uomo la cui identità non è stata resa nota. Dopo il delitto, l’insegnante avrebbe fatto a pezzi il corpo dell'uomo nel suo appartamento di Berlino mangiandone alcune parti e disfacendosi degli altri resti gettandoli in sacchi neri in diversi quartieri della città, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa tedesca Dpa.

Un occultamento del cadavere che, almeno nei primi mesi, è riuscito visto che la polizia ha trascorso diverse settimane alla ricerca del meccanico scomparso. Secondo le indagini, la vittima aveva lasciato il suo appartamento il 5 settembre, poco prima di mezzanotte senza mai più tornare. La svolta solo l’8 novembre quando alcune ossa sono state trovate in una foresta a nord di Berlino e altri resti sono stati rintracciati con l'aiuto dei cani specializzati in ricerca dei cadaveri. È stato quindi identificato un tassista che avrebbe portato la vittima fino alla casa dell’insegnante, poi la cronologia delle chat ha identificato il killer. Secondo i pubblici ministeri l’uomo avrebbe agito per motivi "sessuali sadico-cannibaleschi". L’insegnate dal momento della sua cattura è rimasto in silenzio.