Un volo, che già aveva ritardato più volte la partenza, è stato cancellato definitivamente per colpa di un nutrito gruppo di studenti delle scuole superiori che si sono rifiutati di indossare le mascherine durante la loro vacanza post diploma per festeggiare l'esame di Maturità appena concluso. Il caso ha riguardato un volo della American Airlines che era in partenza dall'aeroporto di Charlotte, nello stato del North Carolina, in Usa, diretto a Nassau, Bahamas. Tutti i passeggeri erano già saliti e tutto era pronto per quella che per molti a bordo doveva essere una vacanza , compresi i trenta studenti circa, ma proprio quando il personale di bordo ha chiesto ai giovani di sedersi e indossare le mascherine, come previsto dai regolamenti anti covid, i giovani si sono rifiutati scatenando il caos a bordo.

L'aereo, che doveva decollare lunedì mattina, quindi prima ha subito ripetuti ritardi ma, quando è stato chiaro che i ragazzi non erano disposti a collaborare, è stato cancellato e spostato al giorno successivo. Dopo le denunce degli altri passeggeri, un portavoce di American Airlines ha confermato che alcuni passeggeri non hanno voluto rispettare l'obbligo dellle maschere sugli aerei, non avrebbero seguito le istruzioni dei membri dell'equipaggio diventando così pericolosi per gli altri a bordo. "Per procedura, ai clienti coinvolti è stato chiesto di uscire dall'aereo", ha dichiarato in un comunicato stampa la American Airlines, aggiungendo: "Ci aspettiamo che i nostri clienti rispettino le nostre politiche quando scelgono di volare con noi e agiamo di conseguenza quando ciò non avviene". La compagnia aerea alla fine ha fornito a tutti i passeggeri buoni pasto e camere d'albergo in attesa del volo del giorno dopo.