Impigliato nella porta del treno, passeggero trascinato e ucciso: orrore nella metro a Boston L’uomo è stato trascinato per una breve distanza ma sufficiente perché rimanesse schiacciato tra banchina e treno senza possibilità di scampo.

A cura di Antonio Palma

Trascinato per diversi metri dal treno e ucciso dopo essere rimasto impigliato nella porta di un convoglio della metropolitana da cui era appena sceso. È la drammatica sequenza costata la vita a un uomo domenica notte nella metropolitana di Boston, negli Stati Uniti. Tutto si è consumato in pochi attimi nella notte tra sabato e domenica lungo la linea rossa mentre il treno si allontanava da un binario a South Boston. Era mezzanotte e mezza circa quando il convoglio della metro arrivato pochi minuti prima alla stazione di Broadway T, è ripartito senza accorgersi di aver agganciato uno dei passeggeri in una porta che si è richiusa automaticamente.

L'uomo è stato trascinato per una breve distanza ma sufficiente perché rimanesse schiacciato tra banchina e treno senza possibilità di scampo. Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale di Suffolk, il passeggero è rimasto bloccato nella porta mentre era sulla piattaforma ed è stato trascinato per un breve tratto mentre il treno stava lasciando il binario. Sull'episodio è stata avviata immediatamente una indagine sia da parte della polizia sia delle autorità del trasporto pubblico locale. "È in corso un'indagine completa sugli eventi che hanno portato a questo incidente. Gli investigatori della polizia ferroviaria lavorano per stabilire i fatti, l'indagine includerà, ma non sarà limitata a questo, la raccolta di dichiarazioni di testimoni, l'esame di eventuali immagini catturate dalle telecamere e l'esame dei registri di manutenzione e ispezione dei veicoli" hanno spiegato dall'autorità del trasporto locale, assicurando che "la metropolitana è un mezzo di trasporto sicuro e affidabile, con centinaia di migliaia di passeggeri che la utilizzano ogni giorno senza incidenti".