Il mistero dei 2 adolescenti uccisi a coltellate: “Urla atroci durante la notte”, 8 arresti a Londra Quando i primo soccorritori paramedici sono arrivati sul posto insieme alla polizia la scena era agghiacciante: tre adolescenti giacevano in una pozza di sangue. Il caso a Brentwood, nell’area metropolitana di Londra. Per due di loro non c’è stato nulla da fare, Il terzo invece è trasportato d’urgenza in ospedale dove ora è ricoverato.

A cura di Antonio Palma

"Ero tornato casa da poche decine di minuti quando ho iniziato a sentire delle urla atroci e ho chiamato la polizia" così un testimone ha descritto quanto accaduto durante il weekend in un complesso residenziale nel centro di Brentwood, nell'area metropolitana di Londra, dove due adolescenti sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito gravemente in un attacco dai contorti ancora tutti da chiarire. Secondo i testimoni, l'assalto mortale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno all'1.30, quando in zona si è udito un trambusto seguito dalle urla di dolore delle vittime.

Quando i primo soccorritori paramedici sono arrivati sul posto insieme alla polizia la scena era agghiacciante: tre adolescenti giacevano in una pozza di sangue. Per due di loro, nonostante i tentativi di salvarli, non c'è stato nulla da fare, sono morti sul posto per le grafi ferite riportate nell'aggressione. Il terzo invece fortunatamente è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale dove ora è ricoverato. Proprio grazie alla sua testimonianza, la polizia inglese in poche ore è riuscita a risalire ai presunti responsabili dell'attacco e ad arrestarli. In manette sono finite otto persone che per l'accusa avrebbero avuto un ruolo nel duplice omicidio e nel tentativo di omicidio del terzo ragazzo.

"Questo incidente ha richiesto una risposta immediata e su larga scala da parte nostra e gli agenti e gli investigatori hanno lavorato tutta la notte per ricostruire ciò che è accaduto" ha spiegato l'ispettore capo della polizia locale Andy Clarkson senza però chiarire i dettagli dell'accaduto. Secondo i media locali, i tre ragazzi sarebbero stati uccisi a coltellate ma sarà l'autopsia a stabilire l'esatta causa di morte.