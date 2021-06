È rimasta rinchiusa per due lunghe ore nello spogliatoio del negozio dove era andata a fare compere dopo che il fratello ne aveva per sbaglio bloccato la porta di ingresso, ma poi è stata salvata dai vigili del fuoco, che l'hanno accolta con un lungo applauso. È successo martedì scorso a Long Island, Stati Uniti, dove la 14enne Giavanna Diesso è stata recuperata sana e salva dai pompieri. Il video dell'operazione, incluso il lieto fine, è stato condiviso sui social network ed ha fatto il giro del mondo. La ragazza stava provando dei vestiti nel negozio Kate and Hale a Port Jefferson, quando il fratello Vincent, 7 anni, ha bloccato la porta. Il camerino, in realtà, era stato ricavato all'interno del caveau di un'ex banca per cui c'è voluto un po' di tempo prima che la ragazzina potesse rivedere la luce del sole.

"Non pensavo che si sarebbe effettivamente chiuso", ha detto Vincent a Newsday. Sua madre, Danielle Diesso, era alla cassa quando ha sentito il rumore della pesante porta che si chiudeva. "Ero un po' nervosa, avevo paura che qualcosa sarebbe andato storto, non riuscivo nemmeno a capire cosa stesse succedendo all'esterno", ha detto Giavanna. "Stavo solo aspettando che il trapano sfondasse il muro". La 14enne è stata salvata da una squadra dei vigili del fuoco di Port Jefferson, che ha usato scalpelli ad aria e trapani a percussione per rompere il muro spesso trenta centimetri. Una volta creato un buco abbastanza grande per farla passare, hanno tirato fuori Giavanna. I pompieri hanno pubblicato una clip del suo salvataggio su Facebook in cui si vedono due di loro accompagnare la ragazza fuori all'esterno del camerino. La 14enne non ha riportato ferite e ha persino posato per una foto con i suoi eroi dopo essere stata salvata.