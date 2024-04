video suggerito

"Ho avuto un malore e l'autopilota dell'auto mi ha portato in ospedale", il racconto: "Mi ha salvato" Un uomo statunitense ha raccontato che, invece di chiamare un'ambulanza dopo un malore, ha impostato l'autopilota della sua auto elettrica Tesla per farsi accompagnare in un ospedale a 20 chilometri di distanza.

A cura di Antonio Palma

Colto da malore improvviso a causa del diabete mentre era solo in casa, un uomo ha raccontato di aver impostato l’autopilota della sua auto elettrica Tesla per farsi accompagnare in un ospedale a 20 chilometri di distanza, dove infine i medici lo hanno preso in cura e salvato. “Ero in un momento di disperato bisogno, erano le 2 del e mi sono ritrovato alle prese con una grave disidratazione e un livello di glucosio nel sangue di 670 a causa di un malfunzionamento della mia pompa per insulina” ha raccontato il protagonista della storia, Max Paul Franklin, ritenendo che l’auto lo abbia letteralmente salvato.

Invece di chiamare un'ambulanza, ha pensato di impostare l'autopilota dell'auto. “Non avendo tempo da perdere, mi sono rivolto alla mia Model Y per ricevere assistenza. Attivando la nuova funzionalità Full Self-Driving con un semplice doppio clic sulla leva del piantone dello sterzo, e sono rimasto sbalordito dai risultati” ha ricostruito l’uomo nei giorni scorsi sui social, raccontando del viaggio da casa sua in Virginia all'ospedale più vicino. “Senza alcun intervento, l'auto ha percorso abilmente il viaggio di 13 miglia da casa mia al pronto soccorso permettendomi di consultare immediatamente un medico” ha spiegato.

Le cure tempestive dei medici si sarebbero rivelate fondamentali per l’uomo che non ha riportato conseguenze. “Nonostante abbia subito un lieve infarto, ho lasciato l'ospedale senza restrizioni sul mio regime di esercizi, a testimonianza della risposta rapida ed efficiente facilitata dal veicolo e dal dall’ospedale numero uno in America” ha aggiunto l’uomo su X. La sua storia è venuta a galla tra i messaggi social dopo la risposta di Elon Musk gli ha risposto scrivendo: “Sono contento che Tesla FSD fosse lì per aiutarti e che ti senti bene"

La capacità di guida completamente autonoma di Tesla è da tempo al centro delle polemiche a causa di svariati incidenti stradali mentre era attiva la modalità pilota automatico. Nei giorni scorsi la stessa Tesla ha chiuso con un risarcimento danni la causa che si trascinava da anni con la famiglia di un ingegnere morto in un incidente nel 2018 mentre guidava in modalità pilota automatico. Tesla ha raggiunto un accordo alla vigilia del processo, ponendo fine a una battaglia legale per l'incidente automobilistico che ha ucciso Walter Huang dopo che la sua auto era uscita dall'autostrada vicino a San Francisco.