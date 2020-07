"Nella loro lotta contro il coronavirus si sono sempre sostenuti a vicenda senza mai lasciarsi e insieme sono guariti", così lo staff sanitario dell'ospedale universitario di Leicester ha descritto Michael e Gillian England, due anziani coniugi inglesi che, dopo essere stati contagiati dal virus ed essersi ammalati, sono guariti e insieme hanno potuto lasciare l'ospedale mano nella mano. Michael, 91 anni, e Gillian, 88 anni, hanno trascorso tre settimane ricoverati presso il Leicester Royal Infirmary prima di essere dichiarati guariti e quindi dimessi. I due coniugi, sposati da ben sessantuno anni e ancora legatissimi, per tutto questo tempo non si son mai persi di vista ance se ricoverati i due reparti differenti

Il personale dell'ospedale ha rivelato che 91enne si vestiva ogni mattina in modo da poter camminare fino al letto di sua moglie quando aveva bisogno di fare esercizio fisico. In Un post sulla pagina Facebook, il Leicester's Hospitals ha ricordato che la signora tutti i giorni "aspettava con impazienza" la visita di suo marito. Una vicinanza che sicuramente ha fatto bene alla coppia e che il personale della struttura sanitaria britannica ha capito premettendo loro di stare insieme il più possibile ad esempio anche consumando i pasti assieme .

La loro guarigione non era affatto scontata. Entrambi sono stati portati in un'ambulanza e come ha raccontato il figlio Russell per diversi giorni i parenti hanno temuto di non rivederli più. Ad un certo punto il 91enne ha creduto di avere poche ore di vita e ha anche chiamato i suoi figli per dire loro addio ma fortunatamente è stato protagonista di un sorprendente recupero che lo ha portato fino alla guarigione. "Mentre ero in ospedale non mi sono lasciato andare perché Gillian era lì e ho potuto vederla ogni giorno" ha raccontato l'anziano ai giornali locali, aggiungendo: "Essere dimessi insieme, lo stesso giorno è stato ancora più speciale e d è stata la bella conclusione de nostro viaggio di recupero insieme".