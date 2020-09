“Malabo è un gorilla pacifico allevato fin da piccolo nello zoo, protettivo nei confronti del gruppo e amichevole coi suoi custodi che lo amavano molto”, per questo quanto accaduto “ha sorpreso tutti”. Così dallo Zoo Aquarium di Madrid descrivono Malabo, il gorilla maschio di 29 anni dal peso di almeno 200 chili che domenica ha attaccato una custode dello zoo provocandole ferite gravissime che l’hanno costretta al ricovero in ospedale con prognosi riservata. A riprova di questo, secondo lo zoo, il fatto che si sia fermato in tempo e non abbia ucciso la 46enne pur avendo il tempo per farlo. “Un gorilla se vuole dal primo momento può sferrare un colpo fatale, in questo caso non è stato così”, ha spiegato María Jesús Luis, portavoce dello zoo spagnolo

Il gorilla sedato dagli addetti dello zoo

La custode è stata scossa con violenza dal gorilla, che si è improvvisamente innervosito, ma non è stata colpita. “La donna non se lo aspettava, è stata una reazione improvvisa dell'animale. Il protocollo di sicurezza però è stato subito attivato e prima ancora degli avvisi alla polizia e al servizio di emergenza medica, il team dello zoo è riuscito a separare l'animale dal custode con un estintore e poi hanno sedato il gorilla con un dardo tranquillante prima di trasferirlo in gabbia" ha ricostruito la stessa portavoce dello zoo.

L'animale non doveva essere in quella zona

La 46enne, che ha 19 anni di esperienza in strutture per animali, è stata colta di sorpresa perché l’animale non doveva essere lì. La custode è entrata nella struttura interna per la consueta routine della colazione, pulendo e preparando la gabbia delimitata con una tripla porta ma si è ritrovata davanti l’animale e non ha avuto nemmeno il tempo di reagire. “I motivi per cui l'animale ha potuto accedere all'area sono oggetto di indagine interna, tuttavia l'indagine giudiziaria determinerà esattamente i dettagli”spiegano dallo zoo. La 46enne, trasferita urgentemente in gravi condizioni all'ospedale San Carlos, ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico, fratture multiple al torace e fratture esposte agli arti superiori ed è ora ricoverata con prognosi riservata.