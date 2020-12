Quello che doveva essere un bel gesto in vista del Natale si è trasformato in tragedia su un lago nello Schleswig-Holstein, il più settentrionale dei 16 stati federati della Germania. Due residenti della zona che avevano deciso di piazzare un albero di Natale proprio in mezzo a un lago sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente con la piccola imbarcazione che è costato la vita a uno di loro. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, domenica 20 dicembre, nel territorio del comune di Westensee, nel circondario di Rendsburg-Eckernförde.

Come ricostruito dagli inquirenti locali, la vittima di 39 anni e l'amico di 47 anni stavano trascinando un albero di natale galleggiante al centro del lago dove avrebbero dovuto ancorarlo al fondo in vista delle festività natalizie ma qualcosa è andato storto. Forse per una manovra errata o per il peso dell'albero che ha fatto sbilanciare il natante, la piccola barca su cui si trovavano si è ribaltata. I due sono finiti improvvisamente nelle fredde acque del lago. Il 47enne in qualche modo è riuscito a tornare a riva a nuoto ma purtroppo per il 39enne non c'è stato nulla da fare.

Dopo l'allarme lanciato dal sopravvissuto, sul posto sono accorsi numerosi servizi di emergenza ma purtroppo del 39enne non è sta trovata traccia. Secondo i vigili del fuoco, circa 90 soccorritori, tra cui alcuni sub, hanno cercato il 39enne con diverse barche, un drone e un elicottero con una termocamera fino a tarda sera, ma senza successo. La ricerca del corpo dello scomparso è stata poi interrotta durante la notte ma è ripresa nella mattinata di lunedì.