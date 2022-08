Fa bungee jumping per la prima volta ma la corda si spezza: muore mentre il compagno la filma Testimoni hanno detto che la donna era apparsa impaurita ma hanno sentito l’istruttore esortarla a saltare. L’uomo non aveva fissato bene la corda ed è stato condannato.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una esperienza adrenalinica mai provata prima e del resto lanciarsi nel vuoto con solo una corda legata non è da tutti i giorni ma purtroppo qualcosa è andato storto: la corda si è spezzata mentre faceva bungee jumping e la donna è morta in maniera terribile schiantandosi al suolo proprio mentre il marito la filmava.

La terribile tragedia si è consumata in Kazakistan dove ora il gestore e istruttore dell'impianto, Alexander Muznikas, è stato condannato e quattro anni di carcere per la morte della 33enne Yevgenia Leontyeva.

Ad assistere alla terribile scena il marito della donna che ora è rimasto a crescere da soli i loro tre ragazzi, tutti sotto i 14 anni.

Come ha raccontato lui stesso, nel momento della tragedia stava filmando la donna per immortalare quel momento dopo averla incoraggiata a provare l'esperienza, mai immaginando però che quelle sarebbero state le ultime immagini in vita della moglie.

La donna si è lanciata dopo vari incoraggiamenti ma una corda fissata male ha ceduto e lei ha fatto un volo di oltre trenta metri prima di schiantarsi al suolo. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, è stata dichiarata morta poco dopo.

"Mia moglie si è schiantata davanti ai miei occhi" ha dichiarato in tribunale Alexander Tkachenko, come raccontano i giornali locali. Altri testimoni hanno detto che la signora Leontyeva era apparsa "impaurita" ma hanno sentito l'istruttore esortarla a saltare.

Secondo l'inchiesta, una fune di supporto non era stata adeguatamente fissata. Per questo l'organizzatore è stato condannato per aver offerto servizi che non rispettavano le norme di sicurezza e per aver causato la morte per negligenza.