Un ragazzo di venti anni è morto tragicamente in uno spaventoso incendio divampato all’interno dell’ascensore in cui era appena entrato con il suo monopattino elettrico. Il terribile incendio in un palazzo di una zona residenziale di Singapore. La tragedia si è consumata giovedì sera, intorno alle 23, 30. Il ragazzo era appena salito in ascensore quando si è sentita una esplosione al suo interno, subito dopo le fiamme hanno avvolto la cabina senza lasciare scampo al giovane. Secondo le autorità locali, all’origine dell’incendio ci sarebbe proprio un malfunzionamento del mezzo con cui il ragazzo era salito, un monopattino elettrico.

I primi a intervenire sono stati gli altri residenti del palazzo allarmati dall’esplosone e dal fumo nero che usciva dall’ascensore. I condomini hanno cercato di fermare le fiamme con dei secchi di acqua e di aprire l’ascensore per salvare il ventenne riuscendo a tirarlo fuori ma è toccato poi ai vigili del fuoco spegnere completamente le fiamme e mettere al sicuro l’area. Quando è stato tirato fuori e consegnato ai sanitari per il primo soccorso, il ragazzo era ancora vivo ma in condizioni disperate. È stato trasportato d’urgenza in ospedale dove i medici hanno provato di tutto per salvargli la vita ma purtroppo poco dopo si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso. Nel frattempo i pompieri hanno fatto evacuare anche i circa 90 residenti del blocco residenziale per motivi precauzionali prima del via libera al loro rientro in casa dopo gli accertamenti sulla struttura.

La polizia locale ha aperto un fascicolo di indagine sull’incidente mortale per accertare i fatti. I primi rilievi indicano che a causare l'incendio sia stato un malfunzionamento di "origine elettrica" del monopattino. L’incendio ha completamente distrutto l’ascensore e il monopattino che si è letteralmente fuso. Un inferno di fuoco che non ha lasciato scampo al ventenne.