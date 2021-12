Edificio di tre piani crolla dopo esplosione in Provenza, 4 feriti e 5 persone sotto le macerie I vigili del fuoco allertati poco prima delle 4 del mattino. A Sanary-sur-Mer si registrano almeno 4 feriti ma si scava tra le macerie in cerca di dispersi.

Una violenta esplosione ha fatto crollare un edificio di tre piani in Provenza, in Francia, dove almeno 5 persone sono rimaste bloccate sotto le macerie. Il disastro durante la notte tra lunedì e martedì a Sanary-sur-Mer, piccola cittadina costiera nel dipartimento del Varo, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigli del fuoco che da ore stanno scavando tra le macerie e i detriti in cerca dei dispersi. “Il numero di persone che probabilmente sono rimaste bloccate tra le macerie è stato stabilito i base alle testimonianze degli altri abitanti del quartiere” ha spiegato ai media l'addetto alle comunicazioni dei vigili del fuoco. Si tratterebbe di quattro adulti e un bambino

Sono stati proprio i residenti del quartiere a lanciare l’allarme dopo che una violenta esplosione ha svegliato di soprassalto tutti gli abitanti della zona che si sono trovati davanti alla terribile scena dell’intera facciata del palazzo crollata. Si registrano anche almeno quattro feriti che sono stati assistiti dai primi soccorritori dei servizi di emergenza sanitaria giunti sul posto con i pompieri e trasportati in ospedale. Sono tutti residenti nei pressi del palazzo crollato, un edificio di tre piani situato vicino al porto di Sanary-sur-Mer. Le loro condizioni non sono note.

I vigili del fuoco sono stati allertati poco prima delle 4 del mattino di martedì 7 dicembre. Al momento la natura dell’esplosione resta sconosciuta ma si teme una fuga di gas. I servizi di emergenza infatti hanno rivelato che quando sono arrivati ​​sul posto, pochi minuti dopo l'esplosione, hanno sentito un forte odore di gas. Gli accertamenti dovranno stabilire da dove provenga e se una fuga possa essere la causa dell'esplosione. "Intorno alla zona del disastro è stato stabilito un perimetro di sicurezza, è stato tagliato il gas ed è stato evacuato un edificio situato nelle immediate vicinanze. Il comune ha aperto una palestra per accogliere i residenti", ha annunciato il prefetto del dipartimento del Varo. Sul posto stanno operando decine di soccorritori.