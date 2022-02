Dramma in mare, peschereccio spagnolo con 24 persone affonda in Canada: solo 3 in salvo Il peschereccio “Villa de Pitanxo” è naufragato nelle scorse ore al largo del Canada dove imperversava il maltempo. ricerche e soccorsi ancora in atto.

A cura di Antonio Palma

Potrebbe essere drammatico il bilancio dell'affondamento del peschereccio galiziano "Villa de Pitanxo" naufragato nelle scorse ore al largo delle coste del Canada con 24 membri di equipaggio a bordo. Dopo l'allarme lanciato dalla nave, registrata a Marìn (Pontevedra) e di proprietà di un armatore galiziano, sul luogo segnalato, nelle acque alò largo di Terranova, sono confluiti diversi soccorsi ma purtroppo sulle scialuppe di salvataggio sono stati rinvenuti in vita solo 3 membri dell'equipaggio. A confermarlo è stato il portavoce del governo galiziano che sta seguendo tutti gli sviluppi della vicenda. Apparso in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, il portavoce ha spiegato che le operazioni di soccorso e recupero vanno avanti ma finora è stato possibile portare in salvo solo tre sopravvissuti.

Secondo quanto ricostruito finora, il contatto con il peschereccio spagnolo affondato è stato perso intorno alle sei del mattino di martedì ora galiziana, le sette in Italia e la notte tra lunedì e martedì in Canada. La nave, appartiene al gruppo Nores de Marín e alla Cooperativa dei pescatori del porto di Vigo aveva a bordo 24 persone, avrebbe lanciato due allerte. Il Soccorso Marittimo canadese quindi ha provato a contattare la nave ma non ha più ricevuto risposta. In quel momento l'imbarcazione si muoveva nelle acque al largo di Saint-Pierre-et-Miquelon, nel sud-est di Terranova, dove in quel momento imperversava una tempesta e le condizioni del mare erano pessime. Quando le prime navi sono accorso sul posto, tra cui altri pescherecci, è stata localizzata una zattera di salvataggio con numerosi oggetti ma vuota e un'altra con tre membri dell'equipaggio vivi e quattro morti. Si cerca ancora un'altra zattera ma col passare delle ore le speranze di ritrovare persone in vita si affievoliscono

Secondo i dati forniti dall'armatore, a bordo vi erano 24 persone di cui 16 membri dell'equipaggio sono di nazionalità spagnola e il resto di nazionalità peruviana e ghanese. I tre marinai sopravvissuti sono stati trovati in uno stato di shock causato dall'ipotermia e portati sula terraferma. Nelle operazioni di salvataggio coordinate dalle autorità canadesi sono coinvolti elicotteri e motovedette oltre ai pescherecci della Cooperativa di cui faceva parte la ‘Villa de Pitanxo'.