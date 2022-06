Dopo 13 neonati morti nelle sdraiette Fisher-Price la Commissione Usa avverte: “Non adatte al sonno” La presa di posizione arriva dopo almeno 13 morti di neonati avvenute mentre erano nei dondoli prodotti dall’azienda leader del settore Fisher-Price.

A cura di Antonio Palma

“Le sdraiette non sono adatte al sonno dei neonati e possono comportare gravi conseguenze fino alla morte dei piccoli”, a questa conclusione è arrivata la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti che ha messo in guardia i consumatori sui rischi di far dormire i neonati nei seggiolini inclinati nei primi mesi di vita.

La presa di posizione arriva dopo almeno 13 morti di neonati avvenute mentre erano nei dondoli prodotti dall’azienda leader del settore Fisher-Price. I decessi dei piccoli son avvenuti in un lungo arco di tempo, negli ultimi 12 anni, ma sono stati tutti associati ad alcune specifiche sdraiette come la Rocker Infant-to-Toddler e la Newborn-to-Toddler Rocker.

Per questo la commissione statunitense ha coinvolto nel report la stessa azienda e con questa è arrivata a concludere che esiste la necessità di allertare i consumatori sui rischi di mettere a dormire i piccoli appena nati nei dispositivi che in generale però sono considerati sicuri.

“I dondoli non dovrebbero mai essere usati per dormire e i bambini non dovrebbero mai essere lasciati incustoditi” recita l’avvertimento, che aggiunge: “I genitori e gli operatori sanitari non dovrebbero mai utilizzare prodotti inclinati, come dondoli e altalene, per il sonno dei bambini e non dovrebbero lasciare i bambini in questi prodotti senza sorveglianza, senza restrizioni o con altro materiale, a causa del rischio di soffocamento.

"Nessun prodotto inclinato, prodotto da Fisher-Price o da qualsiasi altra azienda, è sicuro per il sonno dei bambini", ha aggiunto il commissario Richard L. Trumka Jr. "Il prodotto è sicuro e offre a neonati e bambini piccoli un sedile per rilassarsi e giocare, sia come dondolo che come sedia fissa", ha affermato il rappresentante dell’azienda aggiungendo: "Tuttavia, i genitori e gli operatori sanitari non dovrebbero usare questi prodotti per far dormire i piccoli e non dovrebbero mai lasciare i bambini incustoditi o senza restrizioni e non aggiungere mai materiale, a causa del rischio di soffocamento".

Un altro prodotto Fisher-Price analogo era stato richiamato nel 2019 dopo essere stato collegato a diversi decessi di bimbi. In questo caso si è ritenuto non necessario il richiamo ma i prodotti potrebbero diventare presto fuorilegge.

La stessa commissione Il CPSC infatti ha recentemente messo a punto una nuova regola che richiede che i prodotti per il sonno dei neonati abbiano una superficie che può essere inclinata la massimo di nove gradi. La norma entra in vigore il 23 giugno 2022.

Si ricorda inoltre ai consumatori che il posto migliore per far dormire un bambino è su una superficie solida e piana come una culla e che non bisogna mai aggiungere coperte, cuscini, paraurti imbottiti o altri oggetti nell'ambiente in cui dorme un neonato. Questi infine dovrebbero essere sempre messi a dormire sulla schiena.

Fisher-Price ha ricordato di aver venduto più di 17 milioni di Rocker in tutto il mondo dagli anni '90 e che rivede e valuta gli incidenti segnalati che si sono verificati mentre i bambini erano nei prodotti. Fisher-Price consiglia ai consumatori di visitare la pagina Web Safe Start di Fisher-Price all'indirizzowww.fisherprice.com/SafeStart per video sulla sicurezza, suggerimenti e ulteriori informazioni sulla sicurezza, nonché le ultime avvertenze di sicurezza per il Rocker e altri prodotti per bambini. I consumatori sono inoltre incoraggiati a segnalare incidenti a Fisher-Price