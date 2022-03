Donna schiaffeggia altri passeggeri, volo di linea costretto ad atterraggio di emergenza a Vienna Quando qualcuno ha cercato di calmarla, avrebbe usato le mani colpendo con schiaffi chi gli capitava a tiro. Dopo averla fatta scendere, il volo LS895 alla fine ha raggiunto la sua destinazione.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Momenti di tensione e scalo di emergenza per un volo di linea partito dall'Inghilterra e diretto in Turchia quando una delle passeggeri a bordo è andata fuori controllo iniziando a inveire e schiaffeggiare altri passeggeri presenti sull'aereo. L'episodio lunedì mattina a bordo di un volo di linea della compagnia aerea Jet2 partito da Manchester e diretto ad Antalya e che è dovuto atterrare in Austria dopo aver richiesto e ottenuto dalla torre di controllo di Vienna il permesso a uno scalo di emergenza. Dopo aver fatto scendere la passeggera responsabile dei disturbi, il volo LS895 alla fine ha raggiunto la sua destinazione di Antalya anche se con notevole ritardo e disagio per gli altri passeggeri.

Secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni ai giornali inglesi, la donna avrebbe iniziato ad agitarsi subito dopo il decollo avvenuto poco dopo le 9. Nel corso del viaggio le cose sarebbero peggiorate e circa un'ora dopo, quando l'aereo era sui cieli dell'Austria, si sarebbe assistito a scene di urla e schiaffeggiamenti. Pare che la donna si lamentasse della presenza di troppi bambini a bordo e delle loro voci che la disturbavano. Si sarebbe lamentata più volte con l'equipaggio ma quando ha capito che non si poteva fare nulla, ha preso di mira prima gli assistenti di volo e poi gli altri passeggeri. "La sua voce è diventata via via più forte e più aggressiva, urlava in faccia alle persone ed era davvero arrabbiata con il personale" hanno raccontato alcuni testimoni a bordo.

Quando qualcuno ha cercato di calmarla, avrebbe usato le mani colpendo con schiaffi chi gli capitava a tiro. La cosa è andata avanti per diversi minuti fino a che è stata portata via dal personale che infine l'ha costretta scendere a Vienna per poter ripartire con due ore di ritardo. "Possiamo confermare che il volo LS895 da Manchester ad Antalya lunedì è stato dirottato su Vienna in modo da fare scendere un passeggero che disturbava. In quanto compagnia aerea adatta alle famiglie, adottiamo un approccio di tolleranza zero nei confronti di questi comportamenti" ha spiegato a Metro Un portavoce di Jet2.