Deputata brasiliana fa uccidere il marito da sei dei suoi 55 figli (con i quali ha fatto sesso) Pastora e cantante di gospel e poi deputata in Parlamento, la 60enne brasiliana Flordelis dos Santos de Souza, da tutti conosciuta come Mamma Flora, rischia il carcere perché accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito, avvenuto nel 2019. Secondo gli inquirenti avrebbe convinto sei dei suoi 55 figli a ucciderlo.

A cura di Chiara Ammendola

Flordelis de Souza

Potrebbe essere la trama di un romanzo o una di serie tv ma invece quella della deputata e pastora brasiliana Flordelis dos Santos de Souza è una storia vera. Indagata per essere la mandante dell'omicidio del marito, Anderson do Carmo, ucciso il 16 giugno 2019, da 30 colpi di proiettile nel garage di casa, ora rischia il carcere. Da un anno Mãe Flor, «Mamma Flora», questo il suo soprannome, indossa il braccialetto elettronico ma negli scorsi giorni le indagini hanno subito una improvvisa accelerata e l'hanno costretta alle dimissioni: da mercoledì scorso infatti insieme al suo posto in Parlamento ha perso anche l'immunità parlamentare.

Secondo gli inquirenti la 60enne infatti dopo aver provato a uccidere il marito almeno sei volte, avvelenandolo con dell'arsenico, sarebbe riuscita nel suo intento corrompendo sei dei suoi 55 figli adottivi. Sarebbero loro ad aver premuto materialmente i grilletti delle pistole utilizzate per colpire Anderson. Pastora evangelica e celebre cantante gospel prima di diventare deputata, Flordelis, che vive nella favela di Jacarezinho, a Rio, è riuscita negli anni a guadagnarsi il rispetto dei tanti che vivono in quel luogo grazie al suo impegno nei confronti degli ultimi e soprattutto nei confronti dei giovani con problemi di droga e piccoli precedenti. Nel documentario a lei dedicato e pubblicato non molti anni fa viene raccontata la sua storia di come abbia provato a fare la differenza adottando decine di bambini e adolescenti abbandonati o in fuga da famiglie violente, portandoli a casa con sé.

Un gesto che però, secondo quanto emerso dalle indagini, nasconderebbe ben altro: con numerosi dei ragazzi da lei adottati infatti, circa 55, la stessa Flordelis avrebbe avuto rapporti sessuali fino a organizzare anche orge e li avrebbe così spinti a uccidere il marito, che prima di diventarlo era come gli altri un suo figlio, col quale aveva dei contenziosi economici. Fiordelis, che è accusata di omicidio colposo, associazione per delinquere, falsità ideologica, falsificazione di documenti nonché tentato omicidio, nel suo ultimo discorso in Parlamento, ha proclamato la sua innocenza: "La gente mi ha portato qui. So di essere innocente e lo dimostrerò. Ma lasciatemi giudicare dalla gente e, se fosse il caso, che sia la gente a mandarmi a casa".