Nonostante i divieti imposti dalle norme anti-contagio avevano pensato di poter ignorare il blocco covid continuando andare in palestra ma sono stati sorpresi e interrotti dalla polizia che con l’aiuto di cani poliziotto hanno fatto irruzione nella struttura e arrestato tutti non risparmiando manganellate ad alcuni dei presenti. E quanto accaduto in una palestra di Speke, sobborgo di Liverpool nella Contea metropolitana del Merseyside, in Inghilterra, dove ora non mancano accuse contro la troppa aggressività degli agenti e l’uso eccessivo della forza.

L’intera scena è stata immortalata in alcuni filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona. Un video mostra le persone che cercano di scappare mentre la polizia li insegue con manganelli nel parcheggio dopo il blitz mentre un altro Un'altra clip mostra un uomo in manette cadere a terra mentre viene arrestato e quindi circondato da otto agenti e un cane poliziotto. Alcuni dei presenti hanno accusato la polizia di essere stata troppo pesante. Gli agenti dal loro canto hanno detto che un gruppo di uomini è diventato aggressivo quando è stato impedito loro di lasciare la scena dopo il blitz.

“Durante l’operazione l'uso della forza è stato ritenuto necessario dagli ufficiali in risposta al comportamento delle persone” ha dichiarato Il vice capo della polizia locale Serena Kennedy, aggiungendo: “Gli agenti non dovrebbero confrontarsi con abusi e violenze quando tentano di far rispettare la legge che la maggior parte delle persone sta giustamente rispettando. Siamo attualmente in un blocco covid nazionale, il che significa che le persone non dovrebbero lasciare le loro case se non per motivi essenziali. Violare le regole Covid in questo modo non è accettabile. Alcune persone della palestra di Speke domenica erano arrivate fin da Manchester”.

L’operazione si è conclusa con tre arresti per resistenza, due uomini e una donna, e 52 persone multate per violazione delle norme covid. Multe anche per dieci auto parcheggiate illegalmente fuori dalla palestra. Inoltre la palestra rischia una pensatissima sanzione perché le porte antincendio erano sono state chiuse con il lucchetto.