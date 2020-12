Prima hanno costretto i loro vicini ad abusare sessualmente della propria figlioletta di appena 4 anni poi si sono scatenati in prima persona contro la piccola, sottoponendola a orrende torture, un supplizio durato ore fino alla morte della bimba. Protagonista dell’orrore una coppia statunitense originaria di Warsaw, nello stato del Missouri, ora arrestata dalla polizia locale. Secondo gli inquirenti, la 21enne Kourtney Aumen e il suo compagno Ethan Mast, 35 anni, avrebbero picchiato la bambina dei loro vicini per lungo tempo immergendola poi anche in un lago ghiacciato prima di lasciarla morire per le ferite domenica scorsa.

La polizia è intervenuta sul posto dopo una chiamata di emergenza da parte dei vicini della coppia e genitori della bimba. Rientrando in casa infatti hanno scoperto il corpo della figlia di quattro anni avvolto in una coperta e coperto di lividi. Secondo l’autopsia la piccola è stata picchiata con bastone di legno, cintura di cuoio, pugnalata e immersa in acqua gelata. Solo di fronte alla polizia i genitori della bimba hanno raccontato di essere stati il bersaglio dei vicini che per due settimane li avevano picchiati e costretti a picchiare e abusare della bimba.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto tutti i membri della famiglia erano ricoperti di lividi compreso l’altro figlio più piccolo della coppia, un bimbo di 2 anni, picchiato davanti ai genitori. Alla domanda sul perché non fosse intervenuto, il padre ha risposto che gli era stato detto da Aumen e Mast che era l'unico modo per rimuovere "Satana" da sua moglie. La coppia arrestata in effetti avrebbe riferito che stava prendendo di mira i vicini perché la madre della bimba uccisa era posseduta da un "demone" che dovevano scacciare. Ora i due devono rispondere dei reati di omicidio di secondo grado e aggressione e abuso sessuale.