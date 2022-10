Consiglio europeo contro i castighi ai bambini: “Spedire un figlio in camera sua non serve a nulla” Il Consiglio per i diritti rivede la lista dei comportamenti “adeguati” con i figli: il più classico dei castighi (“Fila in camera tua!”) è stato definito “obsoleto”.

A cura di Biagio Chiariello

"Fila subito nella tua stanza!". Chi di noi, da bambino, non se l'è sentito dire almeno una volta. Ma uno dei più classici dei rimproveri, inserito dal Consiglio d’Europa nell’opuscolo che suggerisce ai genitori come comportarsi in caso di malefatte di un figlio piccolo, potrebbe presto essere scoraggiato dalla stessa organizzazione internazionale. Il motivo? Secondo quanto scrive Le Figaro si tratterebbe di "violenza educativa".

Il quotidiano francese scrive di aver avuto accesso a uno scambio di email, in cui Regina Jensdottir, responsabile della divisione per i diritti dei bambini al Consiglio d'Europa, spiega che quel "Vai nella tua stanza" sarebbe "obsoleto" e sarà "rielaborato". Il Consiglio d'Europa ha successivamente confermato di non promuovere più tale sanzione, su richiesta di diverse associazioni.

In un opuscolo per ‘sostenere la genitorialità positiva‘ , l'organizzazione aveva precedentemente scritto che era bene ‘reagire al comportamento scorretto del bambino con spiegazioni e, se necessario, punizioni non violente come un semplice ‘time out'", scrive Le Figaro

Soddisfatta StopVeo, una delle associazioni che hanno fatto pressione ritenendo il discusso rimprovero inadatto a risolvere le situazioni conflittuali. Ma segue dibattito. "In fondo, mi sembra una sanzione moderata. Poi bisogna capire i motivi perché il bambino è obbligato ad andare in camera sua", riflette Benjamin Sadoun, psichiatra infantile presso l’University Hospital Group di Paris.

Del resto il Consiglio d’Europa per l’infanzia, ha da tempo messo alla berlina le punizioni “corporali”, tipo il classico schiaffo, ma anche i semplici “castighi”, come scritto nella sua risoluzione:

“Le punizioni senza violenza fisica possono essere ugualmente dannose. Come lo hanno dimostrato degli studi del Consiglio d’Europa, la violenza psicologica, che consiste, per esempio, nel minacciare o ridicolizzare o spaventare il bambino, pone gravi problemi di salute in Europa. I bambini sono inoltre danneggiati dal clima di violenza tra i genitori. La migliore soluzione, è che i governi forniscano assistenza ai genitori per aiutarli a reagire in modo appropriato”.

Una tesi sostenuta da associazioni di psicologici ma non condivisa da tutti. Per Christine Schuhl, educatrice dei bambini piccoli, costringere il bambino ad andare nella sua stanza "è follia" e parla anche di "punizione psichica inaudita".

Ma su Instagram Caroline Goldman , psicologa e autrice di "File in your room" critica la posizione del Consiglio d'Europa e di altre associazioni su questo metodo. Per lei, questo "senso di rilassamento illustra ciò che propugnano in termini di educazione: l‘orizzontalità totale tra genitori e figli, senza un polo di saggezza, poiché secondo loro ogni autorità è abusiva". Spera di essere ascoltata "dal Consiglio d'Europa, per sostenere e guidare gli effetti benefici di una potestà genitoriale equa, rispettosa e strutturante per i bambini!"