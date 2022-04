“Con panini così, lascerai i bimbi a casa”, macabro spot del fast food con la foto di Maddie McCann L’idea di un fast food di Leeds che ha utilizzato l’immagine della bimba inglese scomparsa per promuovere l’azienda: “Mi ha aiutato ad aumentare le vendite”.

A cura di Antonio Palma

"Con hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere” è il macabro slogan che accompagnava la foto della piccola Maddie McCann e che un fast food inglese ha deciso di lanciare come pubblicità sui social, scatenando una valanga di polemiche e l’intervento delle autorità britanniche. Il controverso post, condiviso su Facebook, Instagram e Twitter è opera di un fast food di Leeds che ha utilizzato, senza nessuna autorizzazione ma soprattutto senza nessuna sensibilità, l'immagine della bimba scomparsa per promuovere l'azienda.

Le autorità locali hanno imposto la rimozione immediata degli annunci che però sono rimasti sulle piattaforme sociale per giorni. “L'uso del testo e dell'immagine ha ulteriormente banalizzato gli avvenimenti che circondano la scomparsa di Madeleine e ha sfruttato una dolorosa vicenda relativa al rapimento di bambini e crimini gravi" hanno spiegato le autorità inglesi. La foto in cui compariva anche la madre di Maddie, Kate McCann, infatti era accompagnata da un testo che rimandava alla scomparsa della bimba avvenuta in circostanze misteriose proprio mentre i genitori cenavano al ristorante e lei era rimasta nella stanza dell’albergo durante la vacanza in Portogallo.

La Otley Burger Company, questo il nome della società, ha pubblicato una serie di annunci sui social media che ritraggono Meddie in concomitanza con la festa della mamma. Per questo le autorità inglesi hanno ricordato che il collegamento del post alla festa della mamma "probabilmente ha aggravato l'angoscia di coloro che hanno visto gli annunci, e in particolare di coloro che potrebbero aver subito la scomparsa di un bambino". Il proprietario del fast food però non appare affatto pentito dell’accaduto. “L’ho fatto per fare soldi ma comunque ho rilanciato anche il caso della scomparsa” ha spiegato ai giornali locali, sottolineando: “Le autorità hanno bandito la pubblicità quando era già stata messa offline e ora tutti i giornali l'hanno ripresa, anche se è una pubblicità vietata. L'annuncio vietato ha avuto un effetto positivo sulla mia attività con più vendite che mi hanno aiutato a pagare le tasse".