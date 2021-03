Quando lo ha visto su un banchetto di un mercatino dell'usato aveva capito subito che poteva essere un oggetto dal valore molto più elevato del prezzo di vendita di poche decine di dollari ma mai avrebbe sospettato di essersi imbattuto in una antichissima quanto pregiata ciotola dal valore di circa mezzo milione di dollari. L'incredibile storia arriva dagli Stati Uniti dove il fortunato possessore della ciotola, dopo averla fatta valutare da esperti, ora ha deciso di venderla all'asta da Sotheby’s. L'oggetto infatti si è rivelato essere un antico manufatto e raro cinese risalente alla dinastia Ming e dunque al XV secolo.

Si tratta di una ciotola in porcellana bianca con decorazioni floreali blu che, non si sa come, era finita su un banchetto di un mercatino dell'usato nei pressi di New Haven, città nello stato del Connecticut. Qui è stata notata lo scorso anno da un appassionato di antiquariato che, intuendone il potenziale, ha deciso quindi di comprarla per 35 dollari. Una cifra irrisoria se paragonata la valore reale dell'oggetto che però al momento né venditore né acquirente conoscevano. Dopo averla fatta valutare da Sotheby’s, l'uomo ha scoperto con grande soddisfazione che la sua scommessa era più che vinta: la ciotola infatti appartiene ad un gruppo di sole sette ciotole tutte conservate nei musei e dal valore stimato o tra i 300.000 e i 500.000 dollari.

La vicepresidente senior di Sotheby's e capo della sezione cinese della casa d'aste, Angela McAteer,ha spiegato che fin da subito si è capito che c'era qualcosa di speciale nella ciotola. "Lo stile di pittura, la forma della ciotola, anche solo il colore del blu sono caratteristiche tipiche di quel primo periodo della porcellana all'inizio del XV secolo" ha dichiarato all'Associated Press. Gli esperti hanno stabilito che la ciotola risale ai primi anni del 1400 durante il regno dell'imperatore Yongle, il terzo sovrano della dinastia Ming L'oggetto sarà battuto all’asta il prossimo 17 marzo a New York.