Drammatico incidente in Canada, dove tre persone sono morte dopo che un bus adibito al trasporto di turisti per l'osservazione dei ghiacciai si è ribaltato nel Parco nazionale di Jasper, sulle Montagne Rocciose nella regione di Alberta. Tuttavia, il bilancio potrebbe ancora aumentare dal momento che numerosi sono i feriti che versano in gravi condizioni e che sono stati trasferiti in elicottero negli ospedali più vicini. Lo ha riferito l'emittente nazionale Cbc. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, sabato 18 luglio: secondo quanto raccontato da testimoni oculari, l'autobus, che trasportava 27 passeggeri, "ha perso improvvisamente il controllo ed è rotolato giù". Il mezzo era di proprietà della compagnia Pursuit, che porta turisti a fare escursioni per vedere il ghiacciaio Athabasca, una delle sei principali cosiddette "dita dei piedi" del Columbia Icefield Adventure.

"All'improvviso, tutti hanno iniziato a urlare perché hanno visto l'autista perdere il controllo del bus", ha detto alla stampa locale Vanja Krtolica, presente sul luogo dell'incidente insieme alla moglie e al figlio di soli otto mesi. "Stava percorrendo una discesa, una collina un po' ripida quando il mezzo si è ribaltato per cinque o sei volte prima di fermarsi con le ruote all'aria". Sulla vicenda è intervenuto anche il premier Jason Kenney, che ha dichiarato di essere "rattristato" per quanto successo e ha ringraziato gli operatori di emergenza per aver risposto prontamente all'allarme. "Preghiamo per tutti coloro che sono coinvolti nell'incidente", ha scritto su Twitter. Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ma Pursuit, la compagnia turistica che gestisce le escursioni sul ghiacciaio, non ha voluto rilasciare commenti.