Cade elicottero militare con capo delle forze armate indiane, morto insieme a moglie e collaboratori Sull’elicottero viaggiavano 14 persone, solo una è sopravvissuta. Tra le vittime, oltre al 63enne generale Rawat molti alti ufficiali dello Stato maggiore della difesa indiana.

A cura di Antonio Palma

Il capo delle forze armate indiane è morto insieme alla moglie ad altri stretti collaboratori in un drammatico incidente in elicottero avvenuto oggi nello stato meridionale del Tamil Nadu. Il Generale Bipin Rawat, sua moglie e altre 11 persone sono morte dopo che l'elicottero militare su cui viaggiavano è caduto sulle colline nei pressi della città di Coonoor. A darne notizie in un comunicato è stata l'aeronautica militare di New Delhi a cui apparteneva l'elicottero precipitato, un IAF Mi-17V5 . La stesa aeronautica indiana ha dichiarato di aver ordinato un'indagine sull'incidente, che potrebbe essere avvenuto a causa della nebbia in zona. Intanto in India si è riunito il comitato per la sicurezza che sta tenendo una sessione di emergenza, presieduta dal primo ministro Narendra Modi. Il ministro della Difesa Rajnath Singh ha annunciato che riferirà al Parlamento sull'incidente.

Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, sull'elicottero viaggiavano 14 persone in tutto, compreso l'equipaggio, di cui solo una è sopravvissuta. Il ferito e unico superstite dell'incidente è stato soccorso e trasportato in ospedale dove sarebbe ricoverato in condizioni gravi . Tra le vittime, oltre al 63enne generale Rawat molti alti ufficiali dello Stato maggiore della difesa indiana . Le immagini dal luogo dell'incidente mostrano la carcassa dell'elicottero in fiamme e poi quasi completamente carbonizzata con la gente del posto attorno ala carcassa del velivolo mentre cerca di spegnere l'incendio.

Secondo quanto ricostruito finora, l'elicottero militare di fabbricazione russa era appena decollato da una base dell'esercito a Sulur e si stava dirigendo verso la città di Wellington, a meno di 100 km di distanza, dove il generale Rawat avrebbe dovuto visitare una struttura militare, il Defense Services Staff College. A bordo con il generale e sua moglie c'erano altri sette passeggeri militari e cinque membri dell'equipaggio, incluso il pilota. L'unico sopravvissuto allo schianto è un capitano nello staff del generale.