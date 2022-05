Bimbo trova caramelle alla cannabis a casa e le porta all’asilo: piccoli in ospedale e madre arrestata I piccoli hanno iniziato ad accusare diversi sintomi di malessere e si è scoperto così che tutti avevano ingerito quelle strane caramelle portate da casa dal bambino.

A cura di Antonio Palma

Quando ha trovato in giro per casa quelle caramelle gommose pensava fossero dei normali dolciumi e ha pensato bene di riempirsi le tasche e condividerle con gli amichetti dell’asilo, peccato però che fossero caramelle alla cannabis e quello che doveva essere un bel gesto di condivisione è finito con i piccoli in ospedale per intossicazione e l’arresto della mamma del bambino. La storia arriva dalla contea di Genesee, nello stato americano del Michigan, dove la donna è accusata di abusi su minori di secondo grado. La donna, Melinda Gatica, si è consegnata alla polizia mercoledì scorso dopo essere stata accusata di aver lasciato i dolci alla cannabis alla portata dei suoi figli minorenni.

La scoperta che quelle non erano caramelle normali è avvenuta dopo che il venerdì precedente all’arresto della donna i bambini dell’asilo del figlio si sono sentiti male. I piccoli della Edgerton Elementary School di Vienna Township, tutti tra i 5 e i 6 anni di età hanno iniziato ad accusare diversi sintomi di malessere come mancanza di respiro, nausea e letargia. Quattro di loro sono finiti in ospedale ed è partita l’inchiesta. Si è scoperto così che tutti avevano ingerito quelle strane caramelle portate da casa dal figlio della donna e che in realtà contenevano Olio di cannabis. Fortunatamente i bambini si sono ripresi subito e tutti sono stati dimessi nel giro di 24 ore.

"Questo è un procedimento penale che avrebbe potuto essere facilmente evitato con alcune semplici precauzioni” ha dichiarato il procuratore della contea di Genesee, David Leyto, aggiungendo: “Ho dovuto accusare una madre di abusi sui minori di secondo grado perché ha lasciato i suoi prodotti alla portata del suo bambino di sei anni". Il Michigan consente l'uso ricreativo di marijuana, ma Leyton ha avvertito: “Se hai intenzione avere queste cose devi tenerle al sicuro. È proprio come una pistola in casa”. Ha aggiunto che non era legale conservare i prodotti a base di cannabis in un pacchetto nel frigorifero come ha fatto la donna.