Biglietto commestibile al gusto cannabis per la metro di Berlino: “Inghiotti lo stress covid” Il ticket è composto da carta commestibile impregnata di un leggero strato di olio di cannabis: l’idea dell’azienda dei trasporti pubblici di Berlino (BVG).

A cura di Antonio Palma

Tra allarme per la pandemia covid, ingorghi, traffico e regali di Natale, il periodo natalizio in città significa soprattutto stress, da questa considerazione è partita l’idea dell’azienda dei trasporti pubblici di Berlino (BVG) per l’idea di un biglietto per bus e metro al gusto di cannabis con l’obiettivo di rilassare i viaggiatori. Nulla di illegale ovviamente, il ticket decisamente originale infatti è composto da carta commestibile impregnata di un leggero strato di olio di cannabis e non contiene sostanze psicoattive. L'azienda di trasporti berlinese, nota per le campagne promozionali sfacciate e originali, ha pubblicizzato l’evento in grande stile anche con un video molto ironico dove, davanti all’irritabilità dei berlinesi per lo stress di questo periodo, si consiglia di mangiare il biglietto alla cannabis per ritrovare la serenità.

"In questo modo puoi viaggiare senza problemi per Berlino tutto il giorno e poi semplicemente ingoiare lo stress natalizio insieme al tuo biglietto", recita la campagna pubblicitaria. La BVG tiene a sottolineare però che il suo biglietto non contiene sostanze proibite. Il biglietto commestibile infatti è impregnato di poche gocce di olio proveniente dai semi della pianta di cannabis che ha un effetto rilassante e non contiene invece cannabidiolo (CBD) o tetraidrocannabinolo. Ovviamente è consigliato mangiarlo solo dopo averlo usato sui mezzi pubblici di Berlino. "Siamo molto chiari sul fatto che chiunque voglia utilizzare il biglietto come un biglietto effettivo, è pregato di sgranocchiarlo o mangiarlo dopo il viaggio perché dopo il morso non è più valido", ha dichiarato Jannes Schwentu, portavoce di BVG Jannes Schwentu. Si tratta comunque di biglietti in vendita solo per un brevissimo periodo e con tiratura limitata: saranno disponibili solo per questa settimana fino ad esaurimento scorte al prezzo di 8,80 euro con validità di 24 ore senza bisogno di convalida.

BVG ha affermato che la campagna del Biglietto alla cannabis non è una presa di posizione pubblica nel dibattito sulla legalizzazione della cannabis in atto in Germania dopo che il nuovo governo ha posto la questione. "Siamo contrari a qualsiasi tipo di uso di droghe, sia illegale che legale", ha affermato la società. Tuttavia, ha aggiunto: "Siamo per un approccio più aperto alle sostanze completamente innocue e l'olio di canapa è in linea di principio innocuo quanto il girasole, i semi di zucca o l'olio d'oliva".