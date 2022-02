Appena scarcerato, raggiunge casa e uccide il fratello 19enne: ferito dagli agenti in Usa L’uomo ha anche preso in ostaggio una donna rilasciandola solo dopo le minacce degli agenti che infine gli hanno sparato quando il 29enne non ha alzato le mani.

A cura di Antonio Palma

L’omicida a destra e la vittima a sinistra

Appena scarcerato dopo aver scontato una precedente condanna, ha raggiunto la casa del fratello 19enne e lo ha ucciso a colpi di arma da fuoco prima di essere fermato e ferito dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. La drammatica storia vede protagonista in negativo Daniel Arthur Redman, un 29enne statunitense arrestato questa settimana dagli uomini dell'ufficio dello sceriffo della contea di Citrus, nello stato della Florida, con l’accusa di omicidio premeditato. La sparatoria mortale nella cittadina di Inverness dove il 29enne ha ammazzato il fratello di 19 anni, Brenden Ray Redman, freddandolo davanti alla sua casa.

Quando la polizia è intervenuta sul posto a seguito di una chiamata di emergenza, ha trovato la vittima Brenden Redman che giaceva lungo il vialetto di casa in una pozza di sangue con evidenti ferite da arma da fuoco. Nonostante i soccorsi medici e il trasporto immediato in elicottero nel più vicino ospedale, l’uomo non è sopravvissuto alle ferite ed è stato dichiarato morto poco dopo. Testimoni residenti in zona hanno riferito che il sospetto ha cercato di entrare nella loro casa prima di fuggire a piedi. Attraverso le loro indicazioni e i cani poliziotti, gli agenti hanno individuato poco dopo il 29enne Daniel Arthur Redman in un camper situato a poche centinaia di metri dal luogo del delitto.

L’uomo ha anche preso in ostaggio una donna rilasciandola solo dopo diversi minuti e le minacce degli agenti che infine gli hanno sparato quando l’uomo non ha alzato le mani. La polizia ha spiegato che Daniel ha rilasciato l'ostaggio ma è stato comunque colpito dagli agenti dopo che, alla richiesta di mostrare le mani, non ha obbedito e poi le ha allungate dietro la schiena verso la cintura. Il 29enne è stato poi soccorso e trasportato in ospedale. Per gli inquirenti aveva premeditato tutto.