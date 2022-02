Angela Merkel derubata del portafoglio coi documenti durante la spesa al supermercato Angela Merkel è finita suo malgrado nel mirino dei malviventi e derubata del portafogli mentre faceva acquisti in un supermercato di Berlino.

A cura di Antonio Palma

Spiacevole episodio per l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel finita suo malgrado nel mirino dei malviventi e derubata del portafogli mentre faceva acquisti in un supermercato di Berlino. Secondo quanto ricostruisce il giornale tedesco Spiegel, l'episodio si è consumato nella giornata di di giovedì scorso mentre Merkele era in un negozio di alimentari nel quartiere berlinese di Charlottenburg. I resoconti della polizia locale parlano di una donna di 67 anni derubata del portafogli in un negozio della zona ma, secondo Bild, si tratterebbe della ex numero uno del governo tedesco. Il resoconto del giornale, confermato da altri media locali, racconta che Merkel era impegnata in normali acquisti in un negozio di alimenti quando qualcuno le ha sottratto il portafogli senza che lei se ne accorgesse nell'immediato.

Secondo la denuncia alla polizia, il furto è avvenuto intorno alle 11.40 mentre la vittima faceva compere in un negozio sulla Morsestrasse. Nel portafogli, oltre a soldi e carte di credito, vi erano anche documenti di identità come carta d'identità e patente di guida. Secondo la denuncia, il portafogli era nella borsa che Merkel però non aveva addosso ma appoggiata al carrello della spesa. Un furto con destrezza dunque e probabilmente il ladro non si è reso conto nemmeno di chi fosse la vittima sebbene la Merkel da protocollo dovrebbe essere sempre accompagnata dalle guardie del corpo dell'Ufficio federale di polizia criminale visto il suo ruolo ultradecennale nella politica tedesca e mondiale. Dopo esseri accorta del furto, Merkel non ha chiamato gli agenti dal negozio ma si è recata nella vicina stazione di polizia per denunciare l’accaduto.