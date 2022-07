Anello cade nel lago durante proposta di matrimonio: “Lo lasceremo, buona fortuna a chi lo trova” La coppia ha provato a ingaggiare due sub esperti ma le acque del lago si sono rivelate troppo torbide. Alla fine i due si sono arresi comprando un nuovo anello.

A cura di Antonio Palma

"Lo lasceremo come un tesoro sepolto, se qualcuno vorrà provare a recuperare l'anello d'ora in poi, buona fortuna a loro", così due fidanzati inglesi hanno deciso di lasciare al destino il compito di assegnare l'anello che doveva suggellare il loro amore e che purtroppo è finito nelle acque di un lago durante la proposta di matrimonio.

Ross Bamber aveva preparato tutto per quello che doveva essere un momento indimenticabile con la partner Gerii Ashforth al lago Norfolk. L'uomo aveva prenotato il posto e scelto il momento giusto, al tramonto. Poi aveva piazzato anche una telecamera per riprendere la scena esatta e pubblicare i video su tik tok ma è bastato un attimo e le cose sono andate completamente in un modo diverso.

La coppia, di Costessey, vicino a Norwich, aveva affittato una lussuosa capanna con terrazza a Wispy Meadows a Watton, dove il signor Bamber aveva pianificato di sorprendere la sua partner.

La sorpresa però è stata molto diversa da quella che si aspettava. Nel video si sente il suono dell'anello che rimbalza e la donna che afferma, con gli occhi ancora chiusi: "Non è quello che penso che sia, vero?".

Il 26enne infatti ha fatto cadere l'anello dal contenitore appena aperto e questo, rimbalzando è finito nel lago. Inutili il successivi tentativi da parte degli amici con pantaloncini da bagno e occhialini per cercare di recuperare l'anello.

La coppia ha provato anche a ingaggiare due sub esperti ma le acque del lago si sono rivelate troppo torbide per rintracciare un anello in oro bianco.

Alla fine i due si sono arresi. Il giorno seguente la coppia è andata a Norwich, ha comprato un altro anello e ha ricreato la scena. Questa volta tutto è andato bene e la coppia ora è ufficialmente fidanzata.