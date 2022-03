Allontanato per violenze, spara in chiesa e uccide le tre figlie piccole durante incontro protetto L’uomo di 39 anni però si è presentato armato e ha sparato sulle piccole di 9, 10 e 13 anni uccidendole a sangue freddo insieme al loro accompagnatore prima di uccidersi.

A cura di Antonio Palma

Allontanato per violenze domestiche, un uomo ha sparato e ucciso le tre figliolette piccole durante un incontro protetto organizzato in una chiesa per fargli vedere i piccoli. La terribile strage a Sacramento, nello stato della California, dove l'uomo ha ucciso le tre figlie minorenni e il loro accompagnatore a colpi di pistola prima di rivolgere l'arma contro se stesso e suicidarsi. L'efferato delitto nel pomeriggio di lunedì, ora locale, mentre era in programma un riunione tra padre e figlie, tutte minori di 15 anni. Lo sceriffo della contea di Sacramento Scott Jones ha affermato che la sparatoria è avvenuta durante una visita supervisionata con le bambine e che la quarta vittima era un accompagnatore adulto dei bambini. l'identità dell'assassino e dei bimbi non è stata resa nota dalla autorità che però hanno confermato che l'uomo era stato allontanato dalla madre delle bambine, che aveva ottenuto un ordine restrittivo contro di lui per violenza domestiche.

L'allarme è scattato intorno alle 17 di lunedì quando un addetto della chiesa ha sentito gli spari e ha chiamato i servizi di emergenza sanitari. Quando polizia e sanitari son adirati sul posto però ormai troppo tardi. A terra in un lago di sangue giacevano i copri senza vita delle tre bambine, del padre e di un altro adulto. tutti sono stati colpiti da proiettili di arma da fuoco ed è stato possibile sono accertarne il decesso. La strage è avvenuta nell'area principale della chiesa nel quartiere di Arden-Arcade, dove il gruppo si era dato appuntamento per una visita sorvegliata tra genitore e figli. L'uomo di 39 anni però si è presentato armato e ha sparato sulle piccole di 9, 10 e 13 anni uccidendole a sangue freddo insieme al loro accompagnatore prima di uccidersi. Lo sceriffo Scott Jones ha detto ai giornalisti che la madre non era presente e non è stata coinvolta direttamente nella strage. Jones ha detto che la madre aveva un ordine restrittivo temporaneo contro il padre e che quell'ordine avrebbe dovuto impedirgli di avere un'arma da fuoco.