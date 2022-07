Alla guida della barca ubriaco, sbanda, fa cadere in acqua 17enne e la uccide colpendola con l’elica La tragedia si è consumata nello stato della Louisiana dove la 17enne Madison Bradley è morta dopo essere stata colpita dalle eliche del motore della barca su cui si trovava.

A cura di Antonio Palma

Quella che doveva essere una giornata divertente in barca ha preso improvvisamente una svolta tragica quando una ragazza di 17 anni è stata sbalzata in acqua dopo una manovra spericolata ed è morta tragicamente dopo essere stata travolta dalla stessa imbarcazione, lasciando tutti nel dolore.

La tragedia si è consumata lunedì sul fiume Blind, nello stato della Louisiana, in Usa, dove la 17enne Madison Bradley è morta dopo essere stata colpita dalle eliche del motore della barca su cui si trovava con un gruppo di amici.

Secondo il Dipartimento della fauna selvatica e della pesca della Louisiana, che si sta occupando delle indagini, la minorenne era salita come passeggero su una imbarcazione con altre cinque persone quando, intorno alle 17:30, lei e un altro passeggero maschio sono stati gettati in acqua.

A scaraventarli nel fiume sarebbe stata una manovra azzardata del pilota che avrebbe preso la scia di un altro motoscafo sbandando. Gli agenti dicono che Madison ha poi colpito l'elica della barca e non è più riemersa.

Il suo corpo senza vista e dilaniato è stato successivamente recuperato dal fiume Blind intorno alle 20 dai sommozzatori. Ferito ma vivo invece l’altro ragazzo caduto con lei.

L'autista della barca, il 33enne David Crowe, è risultato positivo all’alcol ed è stato arrestato e incarcerato con l'accusa di omicidio stradale, conduzione di una barca in stato di alterazione e guida sconsiderata di una imbarcazione. L’uomo è stato poi liberato con una cauzione di 100mila dollari.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, che conosceva il 33enne come amico di amici, era seduta troppo sul bordo dell’imbarcazione quando è avvenuto l’incidente mortale.

Gli altri passeggeri hanno detto agli agenti che la barca aveva colpito una scia da un altro motoscafo di passaggio quando la 17enne e l'altra persona sono stati sbalzati in acqua. Secondo quanto riferito, i due erano a prua dopo aver scavalcato la barriera di protezione.

“In barca si deve essere sempre vigile, ovviamente non si deve bere, ma serve prudenza in tutto. Voglio dire che le piccole cose possono trasformarsi in tragedie in pochi secondi" ha dichiarato uno degli investigatori, aggiungendo: “Quando si oltrepassa il parapetto della barca e questa colpisce qualcosa, anche se è al minimo, puoi cadere e puoi essere investito dal motore”.